"Ми не виграли": у Польщі визнали перемогу України в скандалі з орденом Білого Орла

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла не принесло Варшаві політичних дивідендів, а лише послабило її позиції у відносинах з Україною. Таку оцінку дав колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Яцек Чапутович. Фото з відкритих джерел

Яцек Чапутович в ефірі Polsat News прокоментував скандал між Україною та Польщею. Дипломат вважає, що інцидент навколо почесного найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ на честь Героїв УПА завершився для Польщі без очікуваного результату. Варшава порушила важливу для себе тему історичної пам’яті, однак не домоглася зміни рішення Києва.

"Президент Навроцький вживає неефективних дій. Перш за все, це неефективно, бо, звичайно, ми повинні вимагати поваги до нашої пам’яті про жертв на Волині. Однак виявилося, що він вчинив ці дії, забрав орден, і це всюди коментують і критикують. Натомість ніщо не вказує на те, що Україна змінить цю назву. Іншими словами, ми не виграли цей обмін ударами", — сказав Чапутович.

Ексочільник МЗС наголосив, що емоційні рішення можуть мати довгострокові наслідки для міжнародного авторитету країни. Він припустив, що Варшаву можуть дедалі рідше залучати до важливих консультацій і рішень щодо України.

"Я говорю про зменшення значущості Польщі. До нас ставитимуться з підозрою… Нас не запрошуватимуть до участі в різних рішеннях, які будуть прийматися щодо України. Наш статус, міжнародне становище Польщі, значно знизилося, а після цього вчинку вони знизяться ще більше", — вважає польський політик.

Чапутович також застеріг від погіршення атмосфери напередодні конференції з відбудови України, яка має відбутися в Гданську. За його словами, відсутність Зеленського на такому заході стала б "деградацією" та репутаційною проблемою для польської сторони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Навроцького відреагували на рішення українських політиків повернути польські нагороди.

Також "Коментарі" писали, що український дипломат не повертатиме свій орден Польщі після скандалу. Як пояснив своє рішення.