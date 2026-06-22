У Навроцького відреагували на рішення українських політиків повернути польські нагороди

У Польщі відреагували на масове повернення українськими посадовцями польських державних нагород, назвавши такі дії проявом невдячності та політичним жестом, що шкодить двостороннім відносинам між країнами.

Збігнєв Богуцький. Фото: PAP/Paweł Supernak

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що в Україні її політики занадто легко повертають польські нагороди і нібито невдячні полякам за допомогу у війні проти Росії.

"Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків", — заявив Богуцький.

Богуцький супроводив свій допис уривком із вірша Людвіка Кропінського "Про невдячність".

Нагадаємо, що ситуація між Києвом і Варшавою загострилося після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. Це стало реакцією Варшави на присвоєння в Україні одному з підрозділів ССО назви Героїв УПА.

У відповідь на рішення Навроцького українські посадовці почали масово відмовлятися від польських відзнак. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повернув Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Аналогічні рішення ухвалили керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України у Варшаві Василь Боднар. До акції долучилися й колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Також "Коментарі" писали, що світові ЗМІ написали про рішення Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла..