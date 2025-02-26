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На границе с Россией будет неспокойно: какой решение приняла Польша

Польша создала новую бригаду на границе с Россией

сегодня, 15:20
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Кравцев Сергей

В Польше сформировали новую моторизованную бригаду. Она будет служить в Варминско-Мазурском воеводстве на границе с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает польское Министерство национальной обороны.

На границе с Россией будет неспокойно: какой решение приняла Польша

Граница Польши

"16-я моторизованная бригада — самое молодое воинское подразделение в составе 16-й Поморской механизированной дивизии. Формирование началось весной 2024 года. Всего за 11 месяцев сюда прибыло более 600 солдат", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада станет крупнейшим военным подразделением в Варминско-Мазурском воеводстве. А в ее составе будут служить несколько тысяч солдат. Основу вооружения бригады составляют колесные бронетранспортеры Rosomak, а также танки К2 и самоходные зенитные комплексы Poprad.

Стоит напомнить, Варминско-Мазурское воеводство граничит севернее Калининградской областью РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным потребностям. Министерство обороны и Министерство инфраструктуры уже ведут переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей, а на некоторых аэродромах уже начаты соответствующие работы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Polskie radio".

Также издание "Комментарии" сообщало — почти шесть из десяти поляков, опрошенных на тему, как, по их мнению, должна вести себя Украина в войне с Россией, считают, что она должна "быстро двигаться к заключению мира". Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24 для Радио ZET.




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