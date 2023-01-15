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На рыночной площади Вроцлава опять звучат украинские песни

Подобные выступления происходят почти каждые выходные

сегодня, 18:57
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Рыночная площадь Вроцлава – это центр культурной столицы Польши, там часто можно увидеть толпы молодых людей, переодетых в разные костюмы аниматоров, сотни пабов и кафе, а также поющих на разных языках уличных музыкантов. Ранее наше издание уже сообщало, что в канун католического Рождества ночной центр Вроцлава был переполнен украинскими гражданами, исполняющими патриотические песни под открытым небом. Вчера же, когда часть украинцев отмечала "Старый Новый год", несмотря на сырую погоду и мелкий дождь, рыночная площадь вновь зазвучала украинскими хитами современности. 

На рыночной площади Вроцлава опять звучат украинские песни

Рыночная площадь, фото автора


Так, минувшей ночью, проходя возле главной елки города, тяжело было не увидеть небольшую толпу людей и доносящиеся от нее аплодисменты. Подойдя ближе становится четко слышно, как молодой парень поет популярные украинские песни, среди которых известная композиция "Не забуду дом" из репертуара победителей Евровидения – группы Kalush.


Все присутствующие, несмотря на довольно холодную погоду останавливались на несколько минут, чтобы послушать соотечественника, сфотографировать или снять его на видео.


Стоит отметить, что после того, как Россия вторглась в Украину, в Польшу приехало больше 8 миллионов украинцев. Именно поэтому сейчас крайне тяжело удивить местных граждан подобными мини-концертами, тем более, что и сами поляки всегда с удовольствием слушают украинские песни.

 

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в одном из польских городов открыли первую в стране украиноязычную школу. По словам ее директора, в учебное учреждение уже записалось порядка 50 учеников.



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Источник: Comments.ua
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