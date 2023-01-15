На рыночной площади Вроцлава опять звучат украинские песни

Рыночная площадь Вроцлава – это центр культурной столицы Польши, там часто можно увидеть толпы молодых людей, переодетых в разные костюмы аниматоров, сотни пабов и кафе, а также поющих на разных языках уличных музыкантов. Ранее наше издание уже сообщало, что в канун католического Рождества ночной центр Вроцлава был переполнен украинскими гражданами, исполняющими патриотические песни под открытым небом. Вчера же, когда часть украинцев отмечала "Старый Новый год", несмотря на сырую погоду и мелкий дождь, рыночная площадь вновь зазвучала украинскими хитами современности.



Рыночная площадь, фото автора





Так, минувшей ночью, проходя возле главной елки города, тяжело было не увидеть небольшую толпу людей и доносящиеся от нее аплодисменты. Подойдя ближе становится четко слышно, как молодой парень поет популярные украинские песни, среди которых известная композиция "Не забуду дом" из репертуара победителей Евровидения – группы Kalush.





Все присутствующие, несмотря на довольно холодную погоду останавливались на несколько минут, чтобы послушать соотечественника, сфотографировать или снять его на видео.





Стоит отметить, что после того, как Россия вторглась в Украину, в Польшу приехало больше 8 миллионов украинцев. Именно поэтому сейчас крайне тяжело удивить местных граждан подобными мини-концертами, тем более, что и сами поляки всегда с удовольствием слушают украинские песни.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в одном из польских городов открыли первую в стране украиноязычную школу. По словам ее директора, в учебное учреждение уже записалось порядка 50 учеников.

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