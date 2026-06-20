«Нам той орден до одного місця»: чому розгорається скандал між Польщею та Україною

Президент Польщі Навроцький забрав польський орден у президента України. Орден Польщі, тому право поляків. Україна памʼятає добро поляків 2022 року. Як зустрічали українських біженців. Як допомогали в найгіршу добу. Україна не забуває добро. І Україна вірна принципам "пробачаємо і просимо пробачення" щодо моментів, які виникали в історії до 1991 року. Про це розповів блогер, фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

"Все інше – внутрішня проблема поляків. Можуть вигадувати ордени і причини забирати ордени. Це їх особисті сексуальні проблеми. Якщо поляки хочуть влаштовувати шовіністичні погроми, то це означає тільки те, що менше українців лишиться у Польщі. Варто просто памʼятати, що з 2016 року саме українські заробітчани підживлювали зростання польського ВВП і стримували польську інфляцію. Не подобається? Ок. Ваш, польський, вибір. Замість українців можуть приїхати сирійці, це вибір поляків. Хтось то має працювати", – зазначив експерт.

Він продовжує, в Україні будуть тільки раді, якщо українці повернуться. В Україну. Або з розумінням поставлять до того, якщо вони переїдуть до Німеччині. Це особистий вибір. Як і вибір президента Польщі. Його орден. Може дати, може забрати. Може Путіну подарувати. Бо, власне, це було б дуже органічно. Цінності, трішки, спільні.

"Нам той орден до одного місця. Якщо захоче, ми йому власний можемо подарувати. Орден Степана Бандери. Чи, може пану буде приємно отримати орден імені Булгакова. У кожного свої вподобання. В Україні немає ненависті до поляків. В Україні є здивування. І це вибір поляків. Можуть дивувати далі. А можуть отямитись", – підсумував Сергій Фурса.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни — ордена Білого Орла. Про це він заявив увечері 19 червня, пояснивши свій крок історичними та символічними міркуваннями, які, на його думку, пов’язані зі значенням цієї нагороди для польського народу.



