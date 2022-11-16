НАТО не будет реагировать на каждое незаконное пересечение нашей границы, - польский эксперт

"С одной стороны – на нашу территорию упали ракеты, убившие наших соотечественников. С другой стороны – нас засыпают новостями, догадками и вопросами, касательно произошедшей трагедии, это, как по мне, гораздо страшнее случившегося взрыва, ведь хуже безосновательной паники нет ничего", — говорит Мацей Мильчановский, эксперт по безопасности из Жешувского Университета.

фото тематическое, из открытых источников

Мильчановский называет безответственными высказывания людей, которые называют вчерашнюю атаку по Польше "сознательным ударом", "целенаправленной ракетной атакой" и "электролиниях, которые должны были стать целью России". По его мнению, подобные заголовки в СМИ и экспертные заявления – это чистой воды провокации, они вызывают гораздо больше угрозы и страха в обществе.

На вопрос журналистов польской газеты к Мильчановскому, стоит ли переживать относительно повторных атак по Польше, эксперт сказал, что ничего нельзя исключать.

"Русская агрессия в отношении Украины – открыта. Русским все равно, они наносят огромный ущерб украинскому народу. Украина защищает себя всеми возможными способами, это правильно и нормально. Именно поэтому возможны инциденты, которые пагубно повлияют и на нашу территорию, учитывая, как активно сейчас бомбят Западную Украину", — добавил мужчина.

Мильчановский подчеркнул, что война – это довольно непредсказуемая вещь, никто не может знать, что будет завтра, поэтому стоит быть готовыми ко всему.

Напомним, ранее наше издание "Комментарии" сообщало, что граждане Польши очень сильно возмущены, как правительство прокомментировало ракетный удар по Польше. По их мнению, власти слишком поздно опубликовали официальное заявление относительно трагедии, заставив поляков сильно переживать.

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