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Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла: почему президент Польши просчитался

Этот жест почти наверняка сорвет проведение международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске на следующей неделе

20 июня 2026, 08:32
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Кравцев Сергей

Высказывания президента Польши Кароля Навроцкого о том, что "в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переходить" о многом говорит. Такие вещи есть в отношениях любых народов, они называются вмешательством во внутренние дела друг друга. И он перешел их. Об этом рассказал политолог Владимир Горбач.

Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла: почему президент Польши просчитался

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт отмечает, Орден – это политический символ. Лишение ордена – политический жест. Само по себе это очень грустно. Навроцкий грубо просчитался с этим жестом две недели назад.

"Это не произвело желаемого эффекта на Украину и не могло произвести, но уже когда замахнулся, то бей, иначе потеряешь репутацию в самой Польше – такова его политическая логика. Этот жест почти наверняка сорвет проведение международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске на следующей неделе. И виноватым в этом будет президент Навроцкий. В глазах всех кроме его поклонников", – отметил Владимир Горбач.

По его мнению. парадоксальным образом это решение президента Польши может разделить не украинцев, как было задумано, а поляков.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.

По словам Навроцкого, орден Белого Орла является символом особого доверия и признательности государства, поэтому его носитель должен демонстрировать уважение польских исторических ценностей. "Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия „Героев УПА“, после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла", – отметил польский президент.




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