Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла: чому президент Польщі прорахувався

Висловлювання президента Польщі Кароля Навроцьккого про те, що "у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переходити" багато про що говорить. Такі речі є відносинах будь-яких народів, вони називаються втручанням у внутрішні справи одне одного. І він їх перейшов. Про це розповів політолог Володимир Горбач.

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт зазначає, Орден – то політичний символ. Позбавлення ордену – політичний жест. Саме по собі це доволі сумно. Навроцький грубо прорахувався з цим жестом ще два тижні тому.

"Це не справило бажаного ефекту на Україну і не могло справити, але вже коли замахнувся, то бий, інакше втратиш репутацію у самій Польщі – такою є його політична логіка. Цей жест майже напевно зірве проведення міжнародної конференції з відновлення України у Гданську вже наступного тижня. І винним у цьому буде саме президент Навроцький. В очах усіх крім його прихильників", – зазначив Володимир Горбач.

На його думку. парадоксальним чином це рішення президента Польщі може розділити не українців, як було задумано, а поляків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни — ордена Білого Орла. Про це він заявив увечері 19 червня, пояснивши свій крок історичними та символічними міркуваннями, які, на його думку, пов’язані зі значенням цієї нагороди для польського народу.

За словами Навроцького, орден Білого Орла є символом особливої довіри та вдячності держави, тому його носій має демонструвати повагу до польських історичних цінностей. "Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви „Героїв УПА“, після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла", — зазначив польський президент.



