Навроцкий не говорил о «бандеровцах»: Алферов сообщил детали переговоров с президентом Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с украинской делегацией не использовал термины "бандеровцы" и "украинский национализм". Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, входивший в состав украинской делегации, пишет "Интерфакс-Украина".

Встреча Владимира Зеленского с Каролем Навроцким. Фото: из открытых источников

Представители Украины во главе с президентом провели ряд встреч в Польше – с Каролем Навроцким, маршалками Сената и Сейма, а также с премьер-министром Дональдом Туском. Историческая тематика поднималась во время каждого из разговоров, однако наиболее чувствительно этот вопрос обсуждали именно с польским президентом.

Алферов подчеркнул, что несмотря на сложность темы, Навроцкий избрал корректную и сдержанную лексику.

"Насколько это возможно, в деликатной манере господин президент Польши не использовал слов о "бандеровцах", об "украинском национализме". И это, в принципе, достаточно хороший сигнал того, что мы взрослые народы, которые сосуществуют с соседями тысячи лет, и мы способны пойти на разговор", — сказал Алферов.

Глава УИНП также сообщил, что украинская сторона подтвердила готовность предоставить разрешения на проведение поисковых работ в 26 местах, связанных с захоронениями периода 1939-1947 годов. Речь идет о заявках, которые поступали от польской стороны на протяжении 2017-2024 годов.

"На этом заседании украинская делегация дала четкий посыл высшим должностным лицам Польши о том, что давайте делать, но, пожалуйста, давайте снизим градус тех формулировок и градус тех, очевидно, не подходящих выражений", — добавил Алферов.

Вместе с тем он назвал визит украинской делегации успешным, в частности, из-за возможности прямого общения с Каролем Навроцким без участия посредников или советников. По его словам, оба президента согласились, что вопросы поиска, эксгумации и перезахоронения должны находиться в ведении профильных институтов — Украинского института национальной памяти и соответствующих польских органов.

Кроме того, Алферов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день Украина подала три заявки на получение разрешений для проведения поисковых работ уже на территории Польши.

Как сообщал портал "Комментарии", во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Кароль Навроцкий сделал ему символический подарок , связанный с Волынской трагедией.

По информации СМИ, это двухтомное издание Института национальной памяти "Документы Волынского преступления", вышедшее в 2023 году, когда Навроцкий возглавлял институт. Книга содержит свидетельства о событиях Волынской трагедии, одного из самых щекотливых моментов в польско-украинской истории. Однако украинские источники опровергли информацию о подарке.