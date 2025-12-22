Навроцький не говорив про «бандерівців»: Алфьоров повідомив деталі переговорів з президентом Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з українською делегацією не використовував термінів "бандерівці" та "український націоналізм". Про це заявив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, який входив до складу української делегації, пише "Інтерфакс-Україна".

Зустріч Володимира Зеленського з Каролем Навроцьким. Фото: з відкритих джерел

Представники України на чолі з президентом провели низку зустрічей у Польщі — з Каролем Навроцьким, маршалками Сенату й Сейму, а також з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Історична тематика порушувалася під час кожної з розмов, однак найбільш чутливо це питання обговорювали саме з польським президентом.

Алфьоров підкреслив, що, попри складність теми, Навроцький обрав коректну та стриману лексику.

"Наскільки це можливо, в делікатній манері, пан президент Польщі не використовував слів про "бандерівців", про "український націоналізм". І це, в принципі, є достатньо хороший сигнал того, що ми дорослі народи, які співіснують з сусідами тисячі років, і ми здатні піти на розмову", — сказав Алфьоров.

Очільник УІНП також повідомив, що українська сторона підтвердила готовність надати дозволи на проведення пошукових робіт у 26 місцях, пов’язаних із похованнями періоду 1939–1947 років. Йдеться про заявки, які надходили від польської сторони впродовж 2017–2024 років.

"На цьому засіданні українська делегація дала чіткий посил вищим посадовцям Польщі про те, що давайте робити, але, будь ласка, давайте знизимо градус тих формулювань і градус тих, очевидно, висловів, які не пасують", — додав Алфьоров.

Разом з тим він назвав візит української делегації успішним, зокрема через можливість прямого спілкування з Каролем Навроцьким без участі посередників чи радників. За його словами, обидва президенти погодилися, що питання пошуку, ексгумації та перепоховання мають перебувати у віданні профільних інституцій — Українського інституту національної пам’яті та відповідних польських органів.

Крім того, Алфьоров повідомив, що станом на сьогодні Україна подала три заявки на отримання дозволів для проведення пошукових робіт уже на території Польщі.

Як повідомляв портал "Коментарі", під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави президент Польщі Кароль Навроцький зробив йому символічний подарунок, пов'язаний з Волинською трагедією.

За інформацією ЗМІ, це двотомне видання Інституту національної пам'яті "Документи Волинського злочину", яке вийшло 2023 року, коли Навроцький очолював інститут. Книга містить свідчення про події Волинської трагедії, одного з найделікатніших моментів у польсько-українській історії. Проте українські джерела спростували інформацію про подарунок.