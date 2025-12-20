Не обійшлося без їдкого натяку: який подарунок Навроцький зробив Зеленському під час першої зустрічі

Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави президент Польщі Кароль Навроцький зробив йому символічний подарунок, пов'язаний з Волинською трагедією, повідомляє польське видання Gazeta.pl.

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що візит відбувся 19 грудня, і Навроцький зустрів Зеленського у супроводі представників Канцелярії президента та Міністерства закордонних справ Польщі. Після урочистої церемонії лідери попрямували до палацу на зустріч тет-а-тет.

Як зазначає видання, переговори затяглися довше, ніж планувалося, і президент Польщі охарактеризував їх у соцмережах як "жорстку, але чесну партнерську розмову" щодо ключових питань двосторонніх відносин. На опублікованих фото із Канцелярії президента Польщі видно два томи книги.

За інформацією ЗМІ, це двотомне видання Інституту національної пам'яті "Документи Волинського злочину", яке вийшло 2023 року, коли Навроцький очолював інститут. Книга містить свідчення про події Волинської трагедії, одного з найделікатніших моментів у польсько-українській історії.

Проте українські джерела спростували інформацію про подарунок. За даними "Новини.LIVE" із посиланням на Офіс президента України, книга справді перебувала у залі під час зустрічі лідерів, але Навроцький не вручав її Зеленському, і українській стороні видання не було передано.

Таким чином, присутність книги на зустрічі мала швидше символічний характер і не мала на увазі офіційного подарунка. Переговори двох президентів, як зазначають сторони, були зосереджені на зміцненні партнерства та обговоренні актуальних питань безпеки, економіки та двосторонньої співпраці. Незважаючи на різночитання в інформації про подарунок, візит Зеленського до Варшави зміцнив діалог України та Польщі на найвищому рівні та наголосив на важливості історичної пам'яті у двосторонніх відносинах.

