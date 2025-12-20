logo_ukra

Не обійшлося без їдкого натяку: який подарунок Навроцький зробив Зеленському під час першої зустрічі
НОВИНИ

Не обійшлося без їдкого натяку: який подарунок Навроцький зробив Зеленському під час першої зустрічі

За інформацією ЗМІ, Навроцький вручив Зеленському книгу "Документи Волинського злочину"

20 грудня 2025, 17:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави президент Польщі Кароль Навроцький зробив йому символічний подарунок, пов'язаний з Волинською трагедією, повідомляє польське видання Gazeta.pl.

Не обійшлося без їдкого натяку: який подарунок Навроцький зробив Зеленському під час першої зустрічі

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що візит відбувся 19 грудня, і Навроцький зустрів Зеленського у супроводі представників Канцелярії президента та Міністерства закордонних справ Польщі. Після урочистої церемонії лідери попрямували до палацу на зустріч тет-а-тет.

Як зазначає видання, переговори затяглися довше, ніж планувалося, і президент Польщі охарактеризував їх у соцмережах як "жорстку, але чесну партнерську розмову" щодо ключових питань двосторонніх відносин. На опублікованих фото із Канцелярії президента Польщі видно два томи книги.

За інформацією ЗМІ, це двотомне видання Інституту національної пам'яті "Документи Волинського злочину", яке вийшло 2023 року, коли Навроцький очолював інститут. Книга містить свідчення про події Волинської трагедії, одного з найделікатніших моментів у польсько-українській історії.

Проте українські джерела спростували інформацію про подарунок. За даними "Новини.LIVE" із посиланням на Офіс президента України, книга справді перебувала у залі під час зустрічі лідерів, але Навроцький не вручав її Зеленському, і українській стороні видання не було передано.

Таким чином, присутність книги на зустрічі мала швидше символічний характер і не мала на увазі офіційного подарунка. Переговори двох президентів, як зазначають сторони, були зосереджені на зміцненні партнерства та обговоренні актуальних питань безпеки, економіки та двосторонньої співпраці. Незважаючи на різночитання в інформації про подарунок, візит Зеленського до Варшави зміцнив діалог України та Польщі на найвищому рівні та наголосив на важливості історичної пам'яті у двосторонніх відносинах.

Читайте також на порталі "Коментарі" – президент Польщі Навроцький зробив заяву про МіГ-29 для України.




Джерело: https://wiadomosci.gazeta.pl/polityka/7,198012,32484245,karol-nawrocki-wreczyl-wolodymyrowi-zelenskiemu-prezent-dotyczy.html
Новини

Всі новини