Навроцкий сделал заявление: готов ли по примеру Макрона начать диалог с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий ответил, готов ли он сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Polskie Radio для Украины.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Польский лидер отметил, что ему не впервой слышать такой вопрос. Особенно часто его ему задавали во время избирательной кампании.

"Лично я преследуем Владимиром Путиным и Российской Федерацией, поэтому я не спешу садиться за стол с преступником Путиным и с представителем режима Лукашенко", — сказал президент Польши.

В то же время он добавил, что если этого потребуют интересы польского государства, то как президент Польши он к этому готов.

"Я ответил, что сяду с кем угодно за стол, если этого потребуют интересы Республики Польша", — заявил он.

Он отметил, что Россия входит в состав руководящего органа Организации Объединенных Наций и задал риторический вопрос, нужно ли из-за этого Польше выйти из нее.

"Напомню, что в Организации Объединенных Наций Россия также входит в состав ее руководящего органа. Означает ли это, что мы должны выйти из Организации Объединенных Наций?", – высказался польский лидер.

