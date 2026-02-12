Навроцкий сделал заявление: готов ли по примеру Макрона начать диалог с Путиным

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Польши Кароль Навроцкий ответил, готов ли он сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Polskie Radio для Украины.
Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников
Польский лидер отметил, что ему не впервой слышать такой вопрос. Особенно часто его ему задавали во время избирательной кампании.
В то же время он добавил, что если этого потребуют интересы польского государства, то как президент Польши он к этому готов.
Он отметил, что Россия входит в состав руководящего органа Организации Объединенных Наций и задал риторический вопрос, нужно ли из-за этого Польше выйти из нее.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что участие президента страны во вновь Совете мира требует как ратификации сейма, так и одобрения Совета министров. Об этом он сообщил на собственной платформе Х, отметив необходимость соблюдения государственных процедур перед вступлением в любую международную инициативу.