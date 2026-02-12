logo

Главная Новости Мир Польша Навроцкий сделал заявление: готов ли по примеру Макрона начать диалог с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Навроцкий сделал заявление: готов ли по примеру Макрона начать диалог с Путиным

Президент Польши говорит, что он не спешит садиться за стол с преступником Путиным

12 февраля 2026, 14:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий ответил, готов ли он сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Polskie Radio для Украины.

Навроцкий сделал заявление: готов ли по примеру Макрона начать диалог с Путиным

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Польский лидер отметил, что ему не впервой слышать такой вопрос. Особенно часто его ему задавали во время избирательной кампании.

"Лично я преследуем Владимиром Путиным и Российской Федерацией, поэтому я не спешу садиться за стол с преступником Путиным и с представителем режима Лукашенко", — сказал президент Польши.

В то же время он добавил, что если этого потребуют интересы польского государства, то как президент Польши он к этому готов.

"Я ответил, что сяду с кем угодно за стол, если этого потребуют интересы Республики Польша", — заявил он.

Он отметил, что Россия входит в состав руководящего органа Организации Объединенных Наций и задал риторический вопрос, нужно ли из-за этого Польше выйти из нее.                                                                                                  

"Напомню, что в Организации Объединенных Наций Россия также входит в состав ее руководящего органа. Означает ли это, что мы должны выйти из Организации Объединенных Наций?", – высказался польский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что участие президента страны во вновь Совете мира требует как ратификации сейма, так и одобрения Совета министров. Об этом он сообщил на собственной платформе Х, отметив необходимость соблюдения государственных процедур перед вступлением в любую международную инициативу.




