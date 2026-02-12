Навроцький зробив заяву: чи готовий за прикладом Макрона розпочати діалог із Путіним

Рубрики
Президент Польщі Кароль Навроцький відповів, чи готовий він сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Polskie Radio для України.
Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел
Польський лідер зазначив, що йому не вперше чути таке питання. Особливо часто його йому ставили під час виборчої кампанії.
Водночас він додав, що якщо цього вимагатимуть інтереси польської держави, то як президент Польщі він готовий до цього.
Він зазначив, що Росія входить до складу керівного органу Організації Об'єднаних Націй і порушила риторичне питання, чи потрібно через це Польщі вийти з неї.
