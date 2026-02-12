Навроцький зробив заяву: чи готовий за прикладом Макрона розпочати діалог із Путіним

Президент Польщі Кароль Навроцький відповів, чи готовий він сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Polskie Radio для України.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Польський лідер зазначив, що йому не вперше чути таке питання. Особливо часто його йому ставили під час виборчої кампанії.

"Особисто я переслідуємо Володимиром Путіним та Російською Федерацією, тому я не поспішаю сідати за стіл зі злочинцем Путіним та з представником режиму Лукашенка", — сказав президент Польщі.

Водночас він додав, що якщо цього вимагатимуть інтереси польської держави, то як президент Польщі він готовий до цього.

"Я відповів, що сяду з ким завгодно за стіл, якщо цього вимагатимуть інтереси Республіки Польща", — заявив він.

Він зазначив, що Росія входить до складу керівного органу Організації Об'єднаних Націй і порушила риторичне питання, чи потрібно через це Польщі вийти з неї.

"Нагадаю, що в Організації Об'єднаних Націй Росія також входить до складу її керівного органу. Чи це означає, що ми повинні вийти з Організації Об'єднаних Націй?", — висловився польський лідер.

