Навроцкий шокировал решением из-за инцидента с роейской ракетой в Польше: подробности сканала

Президент Польши Кароль Навроцкий не видит оснований для срочного созыва Совета национальной безопасности после падения на территории российской крылатой ракеты Х-101. Глава государства требует от правительства полной информации об обстоятельствах инцидента и оценке действий ответственных служб. Об этом сообщил спикер президента Рафал Лешкевич, комментируя реакцию польских властей на нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.

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По его словам, первоочередной задачей президента является выяснение того, каким образом ракета смогла пересечь польскую границу и какие решения принимали военные и государственные структуры после ее обнаружения.

"Не каждый случай пересечения неидентифицированного объекта через польское воздушное пространство, в этом случае российской ракеты, требует созыва Совета национальной безопасности", – подчеркнул Лешкевич.

В президентской канцелярии подчеркивают, что ответственность за защиту воздушного пространства возложена на правительство – премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка Камыша. Именно от них президент ожидает исчерпывающего отчета о ходе событий.

"Президент, прежде всего, ожидает достоверных, детальных, очень точных и четких отчетов о случившемся", — отметил спикер.

Отдельное внимание в администрации президента хотят уделить тому, какие выводы были сделаны после аналогичного инцидента осенью 2025 г., когда российские беспилотники также нарушили воздушное пространство Польши. Тогда Кароль Навроцкий созвал Совет национальной безопасности и потребовал разработать рекомендации по усилению системы противовоздушной обороны.

Лешкевич сообщил, что после нынешнего инцидента президент провел переговоры с премьер-министром, главой Минобороны, а также поддерживает постоянный контакт с начальником Генерального штаба. После получения всех материалов и выводов компетентных органов президент будет принимать дальнейшие решения о реагировании на нарушение безопасности.

Портал "Комментарии" уже писал , что Польша не прекратит военную поддержку Украины, несмотря на критику со стороны оппозиции, ведь безопасность Киева напрямую связана с безопасностью самой Польши. Об этом во время дебатов в Сейме, посвященных инциденту с российской крылатой ракетой Х-101, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.