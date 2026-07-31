Навроцький шокував рішенням через інцидент з роійськю ракетою у Польщі: подробиці сканалу

Президент Польщі Кароль Навроцький не бачить підстав для термінового скликання Ради національної безпеки після падіння на території країни російської крилатої ракети Х-101. Натомість глава держави вимагає від уряду повної інформації про обставини інциденту та оцінку дій відповідальних служб. Про це повідомив речник президента Рафал Лешкевич, коментуючи реакцію польської влади на порушення повітряного простору країни російською ракетою.

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За його словами, першочерговим завданням для президента є з'ясування того, яким чином ракета змогла перетнути польський кордон і які рішення ухвалювали військові та державні структури після її виявлення.

"Не кожен випадок перетину неідентифікованого об'єкта через польський повітряний простір, у цьому випадку російської ракети, вимагає скликання Ради національної безпеки", – наголосив Лешкевич.

У президентській канцелярії підкреслюють, що відповідальність за захист повітряного простору покладена на уряд – прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Саме від них президент очікує вичерпного звіту щодо перебігу подій.

"Президент, понад усе, очікує достовірних, детальних, дуже точних та чітких звітів про те, що сталося", – зазначив речник.

Окрему увагу в адміністрації президента хочуть приділити тому, які висновки були зроблені після аналогічного інциденту восени 2025 року, коли російські безпілотники також порушили повітряний простір Польщі. Тоді Кароль Навроцький скликав Раду національної безпеки та вимагав розробити рекомендації для посилення системи протиповітряної оборони.

Лешкевич повідомив, що після нинішнього інциденту президент уже провів переговори з прем'єр-міністром, главою Міноборони, а також підтримує постійний контакт із начальником Генерального штабу. Після отримання усіх матеріалів і висновків компетентних органів президент ухвалюватиме подальші рішення щодо реагування на порушення безпеки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща не припинить військову підтримку України, незважаючи на критику з боку опозиції, адже безпека Києва безпосередньо пов'язана з безпекою самої Польщі. Про це під час дебатів у Сеймі, присвячених інциденту з російською крилатою ракетою Х-101, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.