Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому: в Польше установили дедлайн для Киева

Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул Украине ограниченное время для решения вопроса УПА. Как пишет польское издание Rzeczpospolita, это может повлиять на решение Варшавы по поводу высшей государственной награды Ордена Белого Орла, которая была назначена Владимиру Зеленскому.

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

После того, как президент Украины подписал указ, предусматривающий предоставление Отдельному центру специальных операций "Север" почетного названия "имени Героев УПА", в Польше возник скандал и критические заявления в сторону Киева. В частности, Кароль Навроцкий заявил о возможности забрать у Зеленского Орден Белого Орла, которым украинский лидер был награжден во времена Анджея Дуды.

Теперь польские СМИ пишут, что Варшава установила дедлайн для Киева, чтобы украинские власти изменили свое решение.

"Время, предоставленное украинской стороне, по нашим источникам, не бесконечно. Речь идет больше о днях, чем о неделях", — говорится в публикации Rzeczpospolita.

В то же время, в польских правительственных кругах подчеркивают, что нынешняя пауза может стать шансом для пересмотра позиций и поиска компромисса. По данным источников, Варшава оставляет возможность отказаться от жестких решений в случае изменения подхода Киева к спорным историческим вопросам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины задали Польше один вопрос из-за скандала с УПА.

Также "Комментарии" писали, что в Польше резко изменилось отношение к украинцам после решения Зеленского по поводу названия украинского подразделения в честь УПА. По польским опросам, более 51% поляков заявили об ухудшении отношения к Украине.