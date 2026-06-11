У Польщі різко змінилося ставлення до українців: що сталося

Рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесної назви "імені Героїв УПА" викликало скандал у Польщі та вплинуло на громадську думку щодо України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного польською компанією SW Research для видання Rzeczpospolita.

У Польщі погіршилося ставлення до українців. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 51,9% поляків заявили, що після рішення Зеленського щодо присвоєння українському підрозділу ім’я "Героїв УПА" їхнє ставлення до України та українців погіршилося. Ще 31,9% опитаних зазначили, що указ не вплинув на їхню думку. Лише 4,5% поляків повідомили про покращення ставлення до українців, тоді як 11,7% не змогли дати однозначної відповіді.

Соціологи звернули увагу, що негативна реакція була більш поширеною серед чоловіків. Про погіршення ставлення заявили 59% чоловіків проти 46% жінок. Найкритичніше до рішення поставилися молоді поляки віком до 24 років. Серед них негативну оцінку висловили 56% опитаних.

Дослідження також показало, що найбільше незадоволення зафіксовано серед респондентів із професійною освітою та нижчим рівнем доходів. Водночас особливо високий рівень критики зафіксували у містах з населенням від 100 до 199 тисяч жителів – 63%.

Причиною скандалу у Польщі став указ №440/2026, підписаний Зеленським 26 травня. Документ передбачає надання Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесної назви "імені Героїв УПА". В Офісі президента пояснили це рішення прагненням відновити історичні традиції українського війська.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МЗС України поставили Польщі одне питання через скандал з УПА.

Також "Кометнарі" писали, що місто у Польщі вимагає від Вінниці перейменувати вулицю, яка носить ім'я Степана Бандери.