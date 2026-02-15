Навроцкий заявил о "ядерном проекте" Польши: что известно

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что стране следует задуматься о создании собственного ядерного потенциала в ответ на растущую угрозу со стороны России. По его словам, безопасность государства сейчас стоит на первом месте, потому Варшава должна начать действовать в этом направлении.

Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

Кароль Навроцкий в интервью польскому телеканалу Polsat News рассказал о необходимости Польши иметь собственное ядерное оружие.

"Я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, по которому мы должны идти. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы являемся страной на грани вооруженного конфликта. Понятно, какая агрессивная, имперская позиция России в отношении Польши", — заявил Навроцкий.

На вопрос о подписанном Польшей Договоре о нераспространении ядерного оружия Навроцкий ответил, что потребности государства в безопасности могут потребовать "действий в определенном направлении, чтобы начать работу", и что потенциальная ядерная программа может стать частью комплексного укрепления обороны.

Навроцкий добавил, что возможные действия Москвы в ответ на ядерные намерения Польши остаются неопределенными. По его словам, "Россия может агрессивно реагировать на что угодно". Несмотря на это, президент Польши призвал развивать безопасность страны даже на основе потенциального ядерного потенциала, учитывая региональные риски.

