Навроцький заявив про "ядерний проєкт" Польщі: що відомо

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країні варто замислитися про створення власного ядерного потенціалу у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. За його словами, безпека держави зараз стоїть на першому місці, тому Варшава має почати діяти в цьому напрямку.

Кароль Навроцький в інтерв’ю польського телеканалу Polsat News розповів про необхідність Польщі мати власну ядерну зброю.

"Я великий прихильник приєднання Польщі до ядерного проєкту. Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Нам потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії щодо Польщі", — заявив Навроцький.

На запитання щодо підписаного Польщею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Навроцький відповів, що безпекові потреби держави можуть вимагати "дій у певному напрямку, щоб розпочати роботу", і що потенційна ядерна програма може стати частиною комплексного зміцнення оборони.

Навроцький додав, що можливі дії Москви у відповідь на ядерні наміри Польщі залишаються невизначеними. За його словами, "Росія може агресивно реагувати на що завгодно". Попри це, президент Польщі закликав розбудовувати безпеку країни навіть на основі потенційного ядерного потенціалу, зважаючи на регіональні ризики.

