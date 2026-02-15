logo_ukra

Навроцький заявив про "ядерний проєкт" Польщі: що відомо
Навроцький заявив про "ядерний проєкт" Польщі: що відомо

Навроцький заявив, що країна може розпочати роботу над власним ядерним потенціалом через загрозу з боку Росії.

15 лютого 2026, 16:16
Slava Kot

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країні варто замислитися про створення власного ядерного потенціалу у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. За його словами, безпека держави зараз стоїть на першому місці, тому Варшава має почати діяти в цьому напрямку.

Навроцький заявив про "ядерний проєкт" Польщі: що відомо

Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

Кароль Навроцький в інтерв’ю польського телеканалу Polsat News розповів про необхідність Польщі мати власну ядерну зброю.

"Я великий прихильник приєднання Польщі до ядерного проєкту. Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Нам потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії щодо Польщі", — заявив Навроцький.

На запитання щодо підписаного Польщею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Навроцький відповів, що безпекові потреби держави можуть вимагати "дій у певному напрямку, щоб розпочати роботу", і що потенційна ядерна програма може стати частиною комплексного зміцнення оборони.

Навроцький додав, що можливі дії Москви у відповідь на ядерні наміри Польщі залишаються невизначеними. За його словами, "Росія може агресивно реагувати на що завгодно". Попри це, президент Польщі закликав розбудовувати безпеку країни навіть на основі потенційного ядерного потенціалу, зважаючи на регіональні ризики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, які країни Європи мають ядерну зброю та в якій кількості.

Також "Коментарі" писали, що в Росії пропонують підірвати ядерну бомбу в космосі для війни проти України.



Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-02-15/prezydent-karol-nawrocki-w-programie-sniadanie-rymanowskiego/
