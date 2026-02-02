У Росії пропонують підірвати ядерну бомбу в космосі для війни проти України

Рубрики
Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав використати ядерну зброю в космосі для підриву супутників Starlink та іншої інфраструктури, пов’язаної з американськими технологічними компаніями. За його словами, такий вибух, хоч і зашкодить усім, але "поразка буде на користь" Росії.
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото з відкритих джерел
Володимир Соловйов в ефірі 1 лютого запропонував підірвати ядерний заряд у космосі. Соловйов заявив, що Starlink нібито є інструментом "війни США проти Росії", а сам Маск діє не як бізнесмен, а як елемент державної машини Вашингтона. У цьому контексті він назвав супутникову мережу "мілітаризацією космосу" та поставив під сумнів її цивільний статус.
У своїх висловлюваннях пропагандист пішов ще далі. Як "розв'язання проблеми" Соловйов озвучив ідею ядерного вибуху в космосі, який нібито здатен вивести з ладу супутникові угруповання.
Навіть співрозмовники в студії зауважили, що такий вибух знищить не лише західні, а й російські супутники. Соловйов це визнав, але цинічно додав, що в умовах відставання Росії така "поразка буде на користь" Москві та пожартував про повернення до часів існування "поштових голубів".
Це не перша подібна заява пропагандиста, ще у 2022 році він пропонував "удар у космосі" по супутниках Маска.
