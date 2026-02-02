У Росії пропонують підірвати ядерну бомбу в космосі для війни проти України

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав використати ядерну зброю в космосі для підриву супутників Starlink та іншої інфраструктури, пов’язаної з американськими технологічними компаніями. За його словами, такий вибух, хоч і зашкодить усім, але "поразка буде на користь" Росії.

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото з відкритих джерел

Володимир Соловйов в ефірі 1 лютого запропонував підірвати ядерний заряд у космосі. Соловйов заявив, що Starlink нібито є інструментом "війни США проти Росії", а сам Маск діє не як бізнесмен, а як елемент державної машини Вашингтона. У цьому контексті він назвав супутникову мережу "мілітаризацією космосу" та поставив під сумнів її цивільний статус.

"Хотів би звернути вашу увагу на колосальну любов між Ілоном Маском і мерзотником, убивцею, злодієм і русофобом, чинним міністром оборони України Федоровим. Який закликає до вбивства п'ятдесяти тисяч росіян. Маск готовий надати йому всебічну підтримку. Що таке Starlink? Це мілітаризація космосу. Тому що все, над чим працював Маск, усе, що ми бачимо зараз, працює в інтересах війни проти Росії. Я не розумію, чому супутники Ілона Маска не є для нас законною метою", — сказав Соловйов.

У своїх висловлюваннях пропагандист пішов ще далі. Як "розв'язання проблеми" Соловйов озвучив ідею ядерного вибуху в космосі, який нібито здатен вивести з ладу супутникові угруповання.

"Один підрив ядерної зброї в космосі, як я розумію, досить серйозно розв'язує цю проблему", — сказав російський пропагандист.

Навіть співрозмовники в студії зауважили, що такий вибух знищить не лише західні, а й російські супутники. Соловйов це визнав, але цинічно додав, що в умовах відставання Росії така "поразка буде на користь" Москві та пожартував про повернення до часів існування "поштових голубів".

Це не перша подібна заява пропагандиста, ще у 2022 році він пропонував "удар у космосі" по супутниках Маска.

