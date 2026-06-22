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Навроцкий жестко прокомментировал заявление Зеленского о споре: озвучен страшный ультиматум

По словам президента Польши, вопрос касается не только внутренней политики, но и имеет международное значение.

22 июня 2026, 16:10
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Клименко Елена

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о решении о лишении его высшей польской государственной награды – ордена Белого Орла. Польский лидер отверг предположение о том, что ситуация связана исключительно с внутриполитической борьбой в Польше.

Навроцкий жестко прокомментировал заявление Зеленского о споре: озвучен страшный ультиматум

Фото: из открытых источников

Ранее Зеленский выразил мнение, что решение имеет, прежде всего, политический подтекст и связано с противостоянием внутри польского политикума. По его словам, спор является частью борьбы между разными политическими силами страны и не касается Украины. Украинский президент подчеркивал, что этот вопрос следует рассматривать как внутреннее дело Польши.

Впрочем, Навроцкий не согласился с такой оценкой. Он заявил, что дискуссия вокруг награды выходит за рамки польской внутренней политики и связана с исторической памятью и отношением к сложным страницам прошлого.

"Владимир, уважаемый господин Президент, спор вообще не касается внутренних дел Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько вреда украинские националисты нанесли полякам и польским детям. Президент Зеленский ошибается", — отметил лидер Польши.

По словам Навроцкого, именно исторические вопросы остаются ключевым фактором этой дискуссии. Он считает, что у польского общества общее видение трагических событий прошлого, поэтому спор вокруг ордена не может рассматриваться только через призму современной политической конкуренции.

Портал "Комментарии" ранее писал , что премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в Брюсселе подтвердил, что на заседании Европейского совета он поддержал позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадяра об отсутствии в итоговом документе формулировки об ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз.



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