Навроцький жорстко прокоментував заяву Зеленського про суперечку: озвучено страшний ультиматум

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо рішення про позбавлення його найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Польський лідер відкинув припущення про те, що ситуація пов’язана виключно з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі.

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Раніше Зеленський висловив думку, що рішення має насамперед політичний підтекст і пов’язане з протистоянням усередині польського політикуму. За його словами, суперечка є частиною боротьби між різними політичними силами країни та не стосується України. Український президент наголошував, що це питання слід розглядати як внутрішню справу Польщі.

Втім, Навроцький категорично не погодився з такою оцінкою. Він заявив, що дискусія навколо нагороди виходить далеко за межі польської внутрішньої політики та пов’язана з історичною пам’яттю і ставленням до складних сторінок минулого.

"Володимире, шановний пане Президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам та польським дітям. Президент Зеленський помиляється", — зазначив лідер Польщі.

За словами Навроцького, саме історичні питання залишаються ключовим чинником у цій дискусії. Він вважає, що польське суспільство має спільне бачення трагічних подій минулого, тому суперечка навколо ордена не може розглядатися лише через призму сучасної політичної конкуренції.

Портал "Коментарі" раніше писав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Брюсселі підтвердив, що на засіданні Європейської ради він підтримав позицію прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо відсутності в підсумковому документі формулювання про прискорений вступ України до Європейського Союзу.