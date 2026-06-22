logo_ukra

BTC/USD

65464

ETH/USD

1773.77

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Навроцький жорстко прокоментував заяву Зеленського про суперечку: озвучено страшний ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Навроцький жорстко прокоментував заяву Зеленського про суперечку: озвучено страшний ультиматум

За словами президента Польщі, питання стосується не тільки внутрішньої політики, а й має міжнародне значення

22 червня 2026, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо рішення про позбавлення його найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Польський лідер відкинув припущення про те, що ситуація пов’язана виключно з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі.

Навроцький жорстко прокоментував заяву Зеленського про суперечку: озвучено страшний ультиматум

Фото: з відкритих джерел

Раніше Зеленський висловив думку, що рішення має насамперед політичний підтекст і пов’язане з протистоянням усередині польського політикуму. За його словами, суперечка є частиною боротьби між різними політичними силами країни та не стосується України. Український президент наголошував, що це питання слід розглядати як внутрішню справу Польщі.

Втім, Навроцький категорично не погодився з такою оцінкою. Він заявив, що дискусія навколо нагороди виходить далеко за межі польської внутрішньої політики та пов’язана з історичною пам’яттю і ставленням до складних сторінок минулого.

"Володимире, шановний пане Президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам та польським дітям. Президент Зеленський помиляється", — зазначив лідер Польщі. 

За словами Навроцького, саме історичні питання залишаються ключовим чинником у цій дискусії. Він вважає, що польське суспільство має спільне бачення трагічних подій минулого, тому суперечка навколо ордена не може розглядатися лише через призму сучасної політичної конкуренції.

Портал "Коментарі" раніше писав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Брюсселі підтвердив, що на засіданні Європейської ради він підтримав позицію прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо відсутності в підсумковому документі формулювання про прискорений вступ України до Європейського Союзу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини