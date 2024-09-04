Названа циничная причина, почему поляки поднимают истребители, но не сбивают российские ракеты

По информации оперативного командования Вооруженных Сил Польши, воздушная оборона страны из-за российской атаки на Украину имела "очень напряженную ночь". Там отметили, что они проводили активную наблюдаемую деятельность.

Польский истребитель

"Единственная причина, по которой поляки поднимают самолеты – это желание посмотреть. Им очень нравится смотреть, как россияне бомбят нас. Военный вуаеризм, бл*ть", — отметил политолог Виктор Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 4 сентября террористическая Россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет. В результате атаки значительно пострадал Львов. Известно, что польские войска отреагировали на опасность и осуществили мониторинг движения ракет и беспилотников РФ предупредив, что в юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума из-за полетов польских и союзнических истребителей.

При этом в Оперативное командование Вооруженных Сил Польши заявили, что имели еще одну очень напряженную ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины.

Кроме того, известно, что российские террористические войска утром 4 сентября нанесли очередную атаку по Украине. Среди целей захватчиков находился Львов, где зафиксированы прилеты в исторической части города. Известно, что вражеская ракета попала в жилой дом. Есть погибшие, в том числе и девушка, которой было всего 9 лет. Также городской голова Андрей Садовый сообщил, что 5 львовян находятся в больнице в тяжелом состоянии.



