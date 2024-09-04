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Названа циничная причина, почему поляки поднимают истребители, но не сбивают российские ракеты

Поляки поднимают свою авиацию, чтобы просто посмотреть, как россияне уничтожают Украину

сегодня, 11:35
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Ткачик Олеся

По информации оперативного командования Вооруженных Сил Польши, воздушная оборона страны из-за российской атаки на Украину имела "очень напряженную ночь". Там отметили, что они проводили активную наблюдаемую деятельность.

Названа циничная причина, почему поляки поднимают истребители, но не сбивают российские ракеты

Польский истребитель

"Единственная причина, по которой поляки поднимают самолеты – это желание посмотреть. Им очень нравится смотреть, как россияне бомбят нас. Военный вуаеризм, бл*ть", — отметил политолог Виктор Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 4 сентября террористическая Россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет. В результате атаки значительно пострадал Львов. Известно, что польские войска отреагировали на опасность и осуществили мониторинг движения ракет и беспилотников РФ предупредив, что в юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума из-за полетов польских и союзнических истребителей.

При этом в Оперативное командование Вооруженных Сил Польши заявили, что имели еще одну очень напряженную ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины.

Кроме того, известно, что российские террористические войска утром 4 сентября нанесли очередную атаку по Украине. Среди целей захватчиков находился Львов, где зафиксированы прилеты в исторической части города. Известно, что вражеская ракета попала в жилой дом. Есть погибшие, в том числе и девушка, которой было всего 9 лет. Также городской голова Андрей Садовый сообщил, что 5 львовян находятся в больнице в тяжелом состоянии.




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Источник: https://t.me/victor_andrusiv/1917
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