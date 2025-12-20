Не обошлось без едкого намека: какой подарок Навроцкий сделал Зеленскому во время первой встречи

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Кароль Навроцкий преподнес ему символический подарок, связанный с Волынской трагедией, сообщает польское издание Gazeta.pl.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Отмечается, что визит состоялся 19 декабря, и Навроцкий встретил Зеленского в сопровождении представителей Канцелярии президента и Министерства иностранных дел Польши. После торжественной церемонии лидеры направились внутрь дворца на встречу тет-а-тет.

Как отмечает издание, переговоры затянулись дольше, чем планировалось, и президент Польши охарактеризовал их в соцсетях как "жесткий, но честный партнерский разговор" по ключевым вопросам двусторонних отношений. На опубликованных фото из Канцелярии президента Польши видно два тома книги.

По информации СМИ, это двухтомное издание Института национальной памяти "Документы Волынского преступления", вышедшее в 2023 году, когда Навроцкий возглавлял институт. Книга содержит свидетельские показания о событиях Волынской трагедии, одного из самых деликатных моментов в польско-украинской истории.

Однако украинские источники опровергли информацию о подарке. По данным "Новини.LIVE" со ссылкой на Офис президента Украины, книга действительно находилась в зале во время встречи лидеров, но Навроцкий не вручал ее Зеленскому, и украинской стороне издание передано не было.

Таким образом, присутствие книги на встрече носило скорее символический характер и не подразумевало официального подарка. Переговоры двух президентов, как отмечают стороны, были сосредоточены на укреплении партнерства и обсуждении актуальных вопросов безопасности, экономики и двустороннего сотрудничества. Несмотря на разночтения в информации о подарке, визит Зеленского в Варшаву укрепил диалог Украины и Польши на высшем уровне и подчеркнул значимость исторической памяти в двусторонних отношениях.

