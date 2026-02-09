Неизвестные летающие объекты вторглись в воздушное пространство Польши: что говорят военные

В ночь с 8 на 9 февраля польские военные радиолокационные системы зафиксировали очередное нарушение воздушного пространства в стране неизвестными объектами. Речь идет о целях, подобных воздушным шарам или метеозондам, которые, по предварительным оценкам польских военных, могли залететь с территории Беларуси.

Неизвестные летающие объекты нарушили воздушное пространство Польши

Об инциденте с вторжением неизвестных объектов в воздушное пространство Польши сообщило Операционное командование Вооруженных сил Польши. В ведомстве отметили, что все объекты были своевременно идентифицированы и под постоянным контролем военных систем наблюдения.

"Ситуация была полностью контролируема и не представляла никакой угрозы безопасности воздушного движения или гражданам Польши", — говорится в заявлении.

Военные также подтвердили тесную координацию с другими службами национальной безопасности. В Операционном командовании соседней страны утверждают, что при необходимости могли предпринять быстрые действия, от перехвата объектов до задержания лиц, причастных к их запуску.

Подобные инциденты в Польше происходят не в первый раз. Ранее правоохранители сообщали, что часть таких объектов может использоваться для контрабанды, в частности, табачных изделий. В январе на северо-востоке страны были найдены остатки шаров вместе с нелегальными сигаретами.

Польша и страны Балтии рассматривают такие случаи, как элемент гибридных действий со стороны Беларуси. Аналогичные сообщения поступали и из Литвы, ранее вводившей чрезвычайные меры из-за подобных угроз. Варшава также не исключает, что такие полеты могут являться попыткой проверки реакции систем противовоздушной обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше обнаружили обломки непознанного летающего объекта.

Также "Комментарии" писали о подробностях падения неидентифицированного БПЛА на воинскую часть в Польше в начале февраля.