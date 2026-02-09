logo_ukra

Невідомі літальні об'єкти вторглися в повітряний простір Польщі: що говорять військові
commentss НОВИНИ Всі новини

Невідомі літальні об’єкти вторглися в повітряний простір Польщі: що говорять військові

Польські військові зафіксували об’єкти, схожі на повітряні кулі, які знову залетіли з боку Білорусі.

9 лютого 2026, 13:52
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч з 8 на 9 лютого польські військові радіолокаційні системи зафіксували чергове порушення повітряного простору країни невідомими об’єктами. Йдеться про цілі, схожі на повітряні кулі або метеозонди, які, за попередніми оцінками польських військових, могли залетіти з території Білорусі.

Невідомі літальні об’єкти вторглися в повітряний простір Польщі: що говорять військові

Невідомі літальні об’єкти порушили повітряний простір Польщі

Про інцидент з вторгненням невідомих об’єктів у повітряний простір Польщі повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі. У відомстві наголосили, що всі об’єкти були своєчасно ідентифіковані та перебували під постійним контролем військових систем спостереження.

"Ситуація була повністю контрольованою та не становила жодної загрози безпеці повітряного руху чи громадянам Польщі", — йдеться в заяві.

Військові також підтвердили тісну координацію з іншими службами національної безпеки. В Операційної командуванні сусідньої країни стверджують, що за потреби могли вжити швидкі дії, від перехоплення об’єктів до затримання осіб, причетних до їх запуску.

Подібні інциденти в Польщі відбуваються не вперше. Раніше правоохоронці повідомляли, що частина таких об’єктів може використовуватися для контрабанди, зокрема тютюнових виробів. У січні на північному сході країни було знайдено залишки куль разом із нелегальними сигаретами.

Польща та країни Балтії розглядають такі випадки як елемент гібридних дій з боку Білорусі. Аналогічні повідомлення надходили й з Литви, яка раніше запроваджувала надзвичайні заходи через подібні загрози. Варшава також не виключає, що такі польоти можуть бути спробою перевірки реакції систем протиповітряної оборони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі виявили уламки непізнаного літаючого об'єкта.

Також "Коментарі" писали про подробиці падіння неідентифікованого БпЛА на військову частину в Польщі на початку лютого.



