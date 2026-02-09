Невідомі літальні об’єкти вторглися в повітряний простір Польщі: що говорять військові

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У ніч з 8 на 9 лютого польські військові радіолокаційні системи зафіксували чергове порушення повітряного простору країни невідомими об’єктами. Йдеться про цілі, схожі на повітряні кулі або метеозонди, які, за попередніми оцінками польських військових, могли залетіти з території Білорусі.
Невідомі літальні об’єкти порушили повітряний простір Польщі
Про інцидент з вторгненням невідомих об’єктів у повітряний простір Польщі повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі. У відомстві наголосили, що всі об’єкти були своєчасно ідентифіковані та перебували під постійним контролем військових систем спостереження.
Військові також підтвердили тісну координацію з іншими службами національної безпеки. В Операційної командуванні сусідньої країни стверджують, що за потреби могли вжити швидкі дії, від перехоплення об’єктів до затримання осіб, причетних до їх запуску.
Подібні інциденти в Польщі відбуваються не вперше. Раніше правоохоронці повідомляли, що частина таких об’єктів може використовуватися для контрабанди, зокрема тютюнових виробів. У січні на північному сході країни було знайдено залишки куль разом із нелегальними сигаретами.
Польща та країни Балтії розглядають такі випадки як елемент гібридних дій з боку Білорусі. Аналогічні повідомлення надходили й з Литви, яка раніше запроваджувала надзвичайні заходи через подібні загрози. Варшава також не виключає, що такі польоти можуть бути спробою перевірки реакції систем протиповітряної оборони.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі виявили уламки непізнаного літаючого об'єкта.
Також "Коментарі" писали про подробиці падіння неідентифікованого БпЛА на військову частину в Польщі на початку лютого.