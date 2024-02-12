Низость и позор. Садовый отреагировал на действия поляков в отношении украинского зерна

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Ткачик Олеся
Польские фермеры 11 февраля вблизи пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков.
Поляки высыпают украинское зерно
Как сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж, действительно, три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Однако протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого отправились обратно в Украину, сообщила Чиж.
По ее информации, силового противостояния в ходе этих событий не было.
На действия польских протестующих отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый. Он назвал протестующих "пророссийскими провокаторами".
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приступили к блокированию на пункте пропуска "Шегини". По его информации, поляки остановили движение даже легковых автомобилей.
Также "Комментарии" сообщали, что польские фермеры требуют отмены послаблений для экспорта украинской агропродукции. Портал вместе с экспертами анализировал, как найти выход из ситуации, которая становится уже неприятной тенденцией.
Кроме того, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе с Польшей "застряли" тысячи грузовиков.
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