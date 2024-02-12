Низость и позор. Садовый отреагировал на действия поляков в отношении украинского зерна

Польские фермеры 11 февраля вблизи пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков.

Поляки высыпают украинское зерно

Как сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж, действительно, три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Однако протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого отправились обратно в Украину, сообщила Чиж.

По ее информации, силового противостояния в ходе этих событий не было.

"Мы проводим расследование, устанавливаем личности людей, принимавших в этом участие, и опрашиваем свидетелей",

– добавила Ева Чиж, добавив, что дальше собранные данные передадут в прокуратуру для правовой оценки.

На действия польских протестующих отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый. Он назвал протестующих "пророссийскими провокаторами".

"Украинцы буквально поливают кровью поля, рождающие это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну — это как работать сапером. Такие действия — низость и позор"

, – написал в Фейсбуке Садовый.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приступили к блокированию на пункте пропуска "Шегини". По его информации, поляки остановили движение даже легковых автомобилей.

Также "Комментарии" сообщали, что польские фермеры требуют отмены послаблений для экспорта украинской агропродукции. Портал вместе с экспертами анализировал, как найти выход из ситуации, которая становится уже неприятной тенденцией.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе с Польшей "застряли" тысячи грузовиков.



