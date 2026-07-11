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Новый исторический спор: зачем Польша отправляет министра на Волынь

Глава Минобороны Польши примет участие в памятных мероприятиях, пока Варшава обсуждает ужесточение законодательства в отношении идеологии ОУН и УПА

11 июля 2026, 16:10
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Кравцев Сергей

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетит Волынскую область для участия в мероприятиях, посвященных 83-й годовщине Волынской трагедии. Об этом глава польского оборонного ведомства сообщил в социальной сети X.

Новый исторический спор: зачем Польша отправляет министра на Волынь

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

Мемориальные мероприятия традиционно проходят при участии представителей духовенства, местных властей и родственников погибших. По словам Косиняка-Камыша, церемонии уже много лет организует епископ Луцкий Виталий Скомаровский.

"Наши мысли и молитвы будут со всеми погибшими только потому, что были поляками", — подчеркнул польский министр.

При этом глава Минобороны заявил, что память о трагических событиях должна объединять людей вокруг правды, а не становиться поводом для новых конфликтов.

"Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде", — отметил Косиняк-Камыш.

Визит польского министра проходит на фоне продолжающихся дискуссий в Варшаве относительно исторической политики. Недавно Сейм Польши приступил к рассмотрению президентского законопроекта, который предусматривает изменения в законодательство об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс.                                                                              

Среди предлагаемых нововведений – введение уголовной ответственности за публичное пропагандирование идеологии ОУН и УПА. Инициатива уже вызвала широкий общественный резонанс и стала новой темой в непростом украинско-польском историческом диалоге.

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