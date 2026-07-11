Нова історична суперечка: навіщо Польща відправляє міністра на Волинь

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Кравцев Сергей
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відвідає Волинську область для участі у заходах, присвячених 83-м роковинам Волинської трагедії. Про це глава польського оборонного відомства повідомив у соціальній мережі X.
Владислав Косиняк-Камиш. Фото: з відкритих джерел
Меморіальні заходи традиційно відбуваються за участю представників духовенства, місцевої влади та родичів загиблих. За словами Косиняка-Камиша, церемонії вже багато років організовує єпископ Луцький Віталій Скомаровський.
При цьому глава Міноборони заявив, що пам'ять про трагічні події має об'єднувати людей навколо правди, а не бути приводом для нових конфліктів.
Візит польського міністра відбувається на тлі дискусій у Варшаві щодо історичної політики. Нещодавно Сейм Польщі розпочав розгляд президентського законопроекту, який передбачає зміни до законодавства про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу.
Серед запропонованих нововведень – запровадження кримінальної відповідальності за публічне пропагування ідеології ОУН та УПА. Ініціатива вже викликала широкий суспільний резонанс та стала новою темою у непростому українсько-польському історичному діалозі.
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