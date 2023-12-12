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Новый премьер Польши Дональд Туск в первой речи упомянул об Украине

Дональд Туск рассказал, будет ли Польша поддерживать Украину в войне против России.

сегодня, 12:53
Автор:
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Slava Kot
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11 декабря депутаты польского Сейма избрали нового премьера страны, которым стал лидер партии "Гражданская платформа" и кандидат от объединенной оппозиции Дональд Туск. В первой своей речи в качестве премьер-министра Польши Туск упомянул об Украине.

Новый премьер Польши Дональд Туск в первой речи упомянул об Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку Украине. Фото из открытых источников

Дональд Туск заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противостоянии с Россией. В речи польский премьер подверг резкой критике идеи относительно "усталости от войны" в Украине.


"Такому мышлению нет альтернативы. Задача Польши, задача нового правительства, задача всех нас — громко и твердо требовать от всего западного сообщества полной решимости помочь Украине в этой войне", — сказал Туск и добавил, что "я буду это делать с первого дня".

Туск также подверг критике предшественников из "ПИС", которые заявляли о якобы угрозе от ЕС и НАТО.

"Давайте прекратим делать вид, что угроза для Польши — это наши союзники с ЕС и НАТО. Это рискованная игра, чтобы не сказать сумасшедшая. Думаю, мы все знаем, что было бы, если бы Россия победила в конфликте в Украине", — обратился Дональд Туск с трибуны польского Сейма.

Напомним, что в Польше прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиция, сформировавшая коалиции во главе с Дональдом Туском. 11 марта депутаты 248-ю голосами поддержали кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Против проголосовал 201 депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о Туске и чего ждать Украине теперь от Польши.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое обнаружило, что в Польше изменилось отношение к украинцам по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения и после.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nqaa2qJt2qw&ab_channel=SejmRP
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