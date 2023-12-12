Новый премьер Польши Дональд Туск в первой речи упомянул об Украине

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Slava Kot
11 декабря депутаты польского Сейма избрали нового премьера страны, которым стал лидер партии "Гражданская платформа" и кандидат от объединенной оппозиции Дональд Туск. В первой своей речи в качестве премьер-министра Польши Туск упомянул об Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку Украине. Фото из открытых источников
Дональд Туск заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противостоянии с Россией. В речи польский премьер подверг резкой критике идеи относительно "усталости от войны" в Украине.
Туск также подверг критике предшественников из "ПИС", которые заявляли о якобы угрозе от ЕС и НАТО.
Напомним, что в Польше прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиция, сформировавшая коалиции во главе с Дональдом Туском. 11 марта депутаты 248-ю голосами поддержали кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Против проголосовал 201 депутат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о Туске и чего ждать Украине теперь от Польши.
Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое обнаружило, что в Польше изменилось отношение к украинцам по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения и после.
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