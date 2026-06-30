О ЕС придется забыть: Польша выставила Украине жесткое условие

Польша готова занять принципиальную позицию в вопросе вступления Украины в Европейский Союз. Вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит украинскую евроинтеграцию, если Киев продолжит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру. Такое заявление польский чиновник сделал в эфире программы Gość Wydarzeń на телеканале Polsat News.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

По словам Косиняка-Камыша, соблюдение требований ЕС касается не только экономики, верховенства права или реформ, но и отношения государств к историческому наследию. Он убежден, что европейское сообщество не может строиться на прославлении фигур, которые вызывают болезненную реакцию у соседних народов и становятся причиной политических конфликтов.

Министр подчеркнул, что Польша намерена последовательно отстаивать свою позицию в переговорах о расширении Европейского Союза.

По его словам, окончательное решение о поддержке новых членов остается за государствами ЕС, и Варшава самостоятельно определит свою позицию.

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз", — заявил Косиняк-Камыш.

При этом польский политик дал понять, что вопрос исторической политики может стать одним из ключевых препятствий на пути Киева к членству.

Кроме того, польский вице-премьер отверг любые предположения о внешнем давлении на Варшаву при принятии решений относительно расширения Евросоюза. Он подчеркнул, что никто не сможет диктовать Польше, каким образом голосовать по вопросу приема новых государств.

Во время интервью Косиняк-Камыш также согласился с мнением ведущего о том, что внутри Украины якобы существуют политические силы, не заинтересованные в полноценном вступлении страны в ЕС, поскольку подобные исторические споры продолжают осложнять отношения Киева с отдельными европейскими партнерами.

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