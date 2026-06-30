Про ЄС доведеться забути: Польща виставила Україні жорстку умову

Польща готова зайняти принципову позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Віце-прем'єр та міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає українську євроінтеграцію, якщо Київ продовжить вшановувати діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандеру. Таку заяву польський урядовець зробив в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News.

Віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Фото: з відкритих джерел

За словами Косиняка-Камиша, дотримання вимог ЄС стосується не лише економіки, верховенства права чи реформ, а й ставлення держав до історичної спадщини. Він переконаний, що європейська спільнота не може будуватися на прославленні постатей, які спричиняють хворобливу реакцію у сусідніх народів і стають причиною політичних конфліктів.

Міністр наголосив, що Польща має намір послідовно відстоювати свою позицію у переговорах щодо розширення Європейського Союзу.

За його словами, остаточне рішення щодо підтримки нових членів залишається за державами ЄС, і Варшава самостійно визначить свою позицію.

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", — заявив Косиняк-Камиш.

При цьому польський політик дав зрозуміти, що питання історичної політики може стати однією з ключових перешкод на шляху до членства Києва.

Крім того, польський віце-прем'єр відкинув будь-які припущення щодо зовнішнього тиску на Варшаву при ухваленні рішень щодо розширення Євросоюзу. Він наголосив, що ніхто не зможе диктувати Польщі, яким чином голосувати щодо прийому нових держав.

Під час інтерв'ю Косиняк-Камиш також погодився з думкою ведучого про те, що всередині України нібито існують політичні сили, які не зацікавлені у повноцінному вступі країни до ЄС, оскільки подібні історичні суперечки продовжують ускладнювати відносини Києва з окремими європейськими партнерами.

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