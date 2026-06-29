В Польше выставили ультиматум Украине из-за Бандеры и Шухевича

Глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что сомневается в искренности стремления украинских властей к вступлению в Европейский Союз. Представитель Кароля Навроцкого назвал часть украинских элит "клептократической" и "коррумпированной" из-за идеи Нацпантеона.

Марцин Пшидач. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Марцин Пшидач опубликовал провокационное сообщение в соцсети X, где заявил, что напряжение в отношениях между Варшавой и Киевом частично может быть выгодно украинским властям как способ отвлечь внимание от внутренних проблем.

"Задумывалось ли когда-то украинское общество над тем, действительно ли их клептократические элиты хотят вступить в Европейский Союз? Подавляющее большинство рядовых украинцев, безусловно, этого хочет, хочет быть частью Запада, но стремятся ли к этому также их олигархические коррумпированные элиты?", — риторически спрашивает Пшидач.

Далее руководитель Бюро международной политики Польши раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне, который призван почтить признанных украинцев.

"Конечно, легче провоцировать и разжигать исторические напряжения, чтобы не приходилось отчитываться за отсутствие реформ, отсутствие эффективной борьбы с коррупцией, отсутствие реальной деолигархизации, отсутствие верховенства права, отсутствие многих других вещей, которые эти элиты не сделали за последние три десятилетия", — заявил Пшидач

В итоге представитель Навроцкого поставил под сомнение перспективы вступления Украины в ЕС, связывая их с исторической политикой, в частности, чествованием деятелей Украинской повстанческой армии.

"Да, с Бандерой, Шухевичем или Клячковским Украина в Союз не вступит, но действительно ли этого хотят их элиты, только кормят и обманывают своих, все более разочарованных такой властью, избирателей?", — написал польский чиновник.

Напомним, что скандал с Польшей вырос после решения Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла. Польский президент объяснил это решение из-за наименования одного из украинских подразделений в честь героев УПА и добавил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА и назвали свои условия.

Также "Комментарии" писали, что Портников объяснил, кто может помирить Украину и Польшу.