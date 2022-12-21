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Обломок ракеты в обмен на генераторы: в Польше состоялась встреча мэров Львова и Варшавы

Пока первый конвой с генераторами прибывает во Львов, Варшава тем временем закупает новые системы энергосбережения для отправки второго рейса

сегодня, 13:34
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На обратном пути из деловой встречи в Брюсселе, мэр Львова Андрей Садовой посетил столицу Польши — Варшаву. Там украинский чиновник встретился со своим коллегой Рафалом Тшасковским. Между мужчинами, как и между городами, которыми они управляют, уже давно завязалась крепкая дружба, начиная с 2014 года. 

Обломок ракеты в обмен на генераторы: в Польше состоялась встреча мэров Львова и Варшавы

Встреча мэров, из открытых источников


По имеющимся данным, главной целью визита Садового в Варшаву стал проект "Несломленный", в рамках которого во Львове должен быть построен большой реабилитационный центр для украинцев, пострадавших от российской агрессии. По словам Садового, во Львове сейчас находиться порядка 12 тысяч раненых граждан, среди которых маленькие дети и женщины. Все они получают необходимое лечение и заботу, однако для полного восстановления, в том числе психологического, необходимо пройти курс реабилитации, подчеркивает мэр Львова. 


Известно, что в рамках встречи Садовой подарил Тшасковскому раскрашенный обломок вражеской российской ракеты, которая не так давно попала в центр Львова. Таким своего рода сувениром, пишут СМИ, Садовой хотел в очередной раз подчеркнуть, что война реальна, и что ежедневно в Украине гибнут люди, в том числе от осколочных ранений, полученных вследствие прилета в их города бомб, ракет и градов. 


Помимо обещаний оказать помощь в строительстве реабилитационного центра, Тшасковский вспомнил и о проблеме постоянного отключения электроэнергии в Украине. 


"Мы знаем, что одной из главных проблем украинцев является систематические отключения электроэнергии. Первый гуманитарный конвой уже отправился во Львов, мы приобрели для жителей города 58 генераторов. В данный момент идет вторая закупка генераторов, вскоре к нашим партнерам отправится еще один конвой", — сказал Тшасковский. 


Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше обеспокоены желанием поляков идти воевать за Украину.



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Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29285395,kolorowa-rakieta-w-prezencie-dla-miasta-mer-lwowa-z-wizyta.html?_ga=2.7922800.316150975.1671444878-1559444219.1667394767
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