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Главная Новости Мир Польша Обложка в газете в обмен на помощь украинцам: в Польше анонсировали еще одну акцию в поддержку украинцев
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Обложка в газете в обмен на помощь украинцам: в Польше анонсировали еще одну акцию в поддержку украинцев

Газета "Выборча" направляет в Украину уже пятый по счету гуманитарный конвой

сегодня, 10:05
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В Польше, стране, которая одной из первых стала на сторону Украины в ее войне за независимость, запустили очередную акцию в поддержку украинских беженцев. В этот раз инициаторами необычного проекта стало руководство ведущей газеты Польши — издания "Выборча". Так, редакция готова пожертвовать первые страницы во всех своих региональных газетах (таковых больше 15), продав их на Благотворительном аукционе "Большой Оркестр Рождества".

Обложка в газете в обмен на помощь украинцам: в Польше анонсировали еще одну акцию в поддержку украинцев

Мэр Жешува, из открытых источников

"Каждый год "Gazeta Wyborcza" принимает участие в Благотворительном аукционе "БОР". В этом году мы решили посвятить свое участие украинским беженцам: наше издание жертвует первые страницы наших региональных газет для тех, кто хотел бы разместить на них какую-то рекламную информацию или свою фотографию. Мы рады, что нашу инициативу поддержал мэр Жешува Конрад Фийолек. Рады отметить, что ранее Президентом Украины Владимиром Зеленским было присвоено звание городу Жешув – "город-спаситель", за поддержку и помощь переселенцам", — сказано в заявлении газеты.

Известно, что все вырученные от продажи "газетных мест" в аукционе деньги, будут направлены на поддержку не только беженцев, но и украинцев, оставшихся дома. Газета "Выборча", к слову, уже отправила в Украину пять гуманитарных конвоев, и как можно отметить, не собирается на этой цифре останавливаться.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Брюсселе вчера состоялась съезд членов Военного комитета НАТО. Генералы открыто поддержали Украину, призвав властей забыть о политике и предоставить наконец-то украинской армии танки, в которых она так нуждается. 



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Источник: https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,29373680,wosp-2023-konrad-fijolek-nie-klocmy-sie-juz-o-orkiestre.html?_ga=2.230280921.456728324.1674049337-299088472.1667395130
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