Обложка в газете в обмен на помощь украинцам: в Польше анонсировали еще одну акцию в поддержку украинцев

В Польше, стране, которая одной из первых стала на сторону Украины в ее войне за независимость, запустили очередную акцию в поддержку украинских беженцев. В этот раз инициаторами необычного проекта стало руководство ведущей газеты Польши — издания "Выборча". Так, редакция готова пожертвовать первые страницы во всех своих региональных газетах (таковых больше 15), продав их на Благотворительном аукционе "Большой Оркестр Рождества".

Мэр Жешува, из открытых источников

"Каждый год "Gazeta Wyborcza" принимает участие в Благотворительном аукционе "БОР". В этом году мы решили посвятить свое участие украинским беженцам: наше издание жертвует первые страницы наших региональных газет для тех, кто хотел бы разместить на них какую-то рекламную информацию или свою фотографию. Мы рады, что нашу инициативу поддержал мэр Жешува Конрад Фийолек. Рады отметить, что ранее Президентом Украины Владимиром Зеленским было присвоено звание городу Жешув – "город-спаситель", за поддержку и помощь переселенцам", — сказано в заявлении газеты.

Известно, что все вырученные от продажи "газетных мест" в аукционе деньги, будут направлены на поддержку не только беженцев, но и украинцев, оставшихся дома. Газета "Выборча", к слову, уже отправила в Украину пять гуманитарных конвоев, и как можно отметить, не собирается на этой цифре останавливаться.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Брюсселе вчера состоялась съезд членов Военного комитета НАТО. Генералы открыто поддержали Украину, призвав властей забыть о политике и предоставить наконец-то украинской армии танки, в которых она так нуждается.

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