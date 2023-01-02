Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши и дальше будет осуществлять импорт нефти из России, продолжая, таким образом, финансировать кровавую войну, начатую Путиным и его соратниками. Подобное поведение руководства Orlen, говорится в сообщении польских СМИ, может существенно подорвать авторитет премьер-министра Матеуша Моравецкого, который пообещал позаботится о выполнении указаний ЕС после ввода эмбарго на российскую нефть. Тогда в Европейском парламенте заявили, что наложение вето на импорт нефти должно бы было существенно затруднить финансирование "путинской военной машины".

фото тематическое, из открытых источников

Здесь стоит отметить, что Orlen является почти единственной компанией, которая отказалась от распоряжений и указаний властей. С начала военного конфликта в Украине, Польша, как и другие европейские страны активно "закручивает гайки" России в вопросе получения дохода от западных государств. Несмотря на это находятся фирмы, которые вопреки правительственным приказам продолжают вести собственную политику.

В данный момент неизвестно, будут ли власти Польши предпринимать какие-либо действия в отношении компании Orlen. Ясно одно, что Запад, как и, судя по всему, Украина, возмущены тем, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши приняла решение продолжить работать с Россией, финансируя таким образом кровавую войну Путина.

Напомним, что ранее наше издание сообщало, что одной из самых популярных и читаемых новостей в Польше, был признан информационный материал об украинском ребенке, которого систематически избивали в детском садике. Эта история стала наиболее публикуемой в средствах массовой информации. В данный момент ребенок находиться в безопасности, его перевели в другое учебное заведение.

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