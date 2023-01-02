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Одна из крупнейших компаний Польши продолжит финансировать Россию и начатую ею войну: детали

Известно, что польская компания продолжает работать с Россией, даже несмотря на запрет Европейского парламента

сегодня, 20:11
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши и дальше будет осуществлять импорт нефти из России, продолжая, таким образом, финансировать кровавую войну, начатую Путиным и его соратниками. Подобное поведение руководства Orlen, говорится в сообщении польских СМИ, может существенно подорвать авторитет премьер-министра Матеуша Моравецкого, который пообещал позаботится о выполнении указаний ЕС после ввода эмбарго на российскую нефть. Тогда в Европейском парламенте заявили, что наложение вето на импорт нефти должно бы было существенно затруднить финансирование "путинской военной машины".

Одна из крупнейших компаний Польши продолжит финансировать Россию и начатую ею войну: детали

фото тематическое, из открытых источников

Здесь стоит отметить, что Orlen является почти единственной компанией, которая отказалась от распоряжений и указаний властей. С начала военного конфликта в Украине, Польша, как и другие европейские страны активно "закручивает гайки" России в вопросе получения дохода от западных государств. Несмотря на это находятся фирмы, которые вопреки правительственным приказам продолжают вести собственную политику.

В данный момент неизвестно, будут ли власти Польши предпринимать какие-либо действия в отношении компании Orlen. Ясно одно, что Запад, как и, судя по всему, Украина, возмущены тем, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши приняла решение продолжить работать с Россией, финансируя таким образом кровавую войну Путина.

Напомним, что ранее наше издание сообщало, что одной из самых популярных и читаемых новостей в Польше, был признан информационный материал об украинском ребенке, которого систематически избивали в детском садике. Эта история стала наиболее публикуемой в средствах массовой информации. В данный момент ребенок находиться в безопасности, его перевели в другое учебное заведение. 



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Источник: https://wyborcza.biz/biznes/7,179190,29318242,orlen-wciaz-chce-finansowac-wojne-putina-zlamie-zobowiazania.html?_ga=2.105553607.595388659.1672671841-299088472.1667395130
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