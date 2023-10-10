Одна из лидеров польской партии сделала шокирующие заявления о войне в Украине

Кандидатка в Сейм от польской парии "Конфедерация" Моника Якулевич заявила, что Украина может применить оружие против Польши. Кроме того, она считает, что США представляют большую угрозу, чем Россия.

Представитель партии "Конфедерация" Моника Якулевич. Фото из открытых источников

Моника Якулевич появилась на YouTube-канале Pitoń TV, который ведет Себастьян Питонь. Он славится тем, что отрицал существование коронавируса, а также призвал Москву помочь Польше построить стену на границе с Украиной. В интервью представитель парии "Конфедерация" высказала мнение, что Украина может атаковать Польшу.

"Украина может применить против нас переданное оружие", — заявила Моника Якулевич.

Кроме того, Якулевич рассказала о своих пророссийских взглядах.

"Я не боюсь России. Мое отношение здесь немного пророссийское. Для меня большей угрозой является Америка", — сказала кандидатка в Сейм от польской парии "Конфедерация" Моника Якулевич.

Якулевич объясняет свои взгляды тем, что газопровод "Северный поток" якобы взорвали США, а "реакция России была достаточно спокойной и взвешенной", поэтому не следует бояться Россию.

Моника Якулевич находится 11 в списке партии "Конфедерации" в округе 13. Большинство содержимого из ее профиля в социальных сетях удалено или закрыто, однако пользователи нашли информацию о том, что Якулевич является сторонницей различных теорий заговоров, в частности она писала о древних гигантах, людях, которые живут 160 лет, масонов и считает, что 5G и вакцины являются смертоносными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о еще одной кандидатке в польский Сейм от партии "Конфедерация", скандально заявившая, что у Украины нет шансов на победу в войне против России.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, которые показали, кто победит на выборах в Польше.