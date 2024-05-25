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Ограничит ли Польша льготы для военнообязанных украинцев: в МИД сделали заявление

Для уклоняющихся от призыва украинцев может быть разработана общеевропейская схема

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Действительно рассматривается возможность ограничения льгот для украинцев за границей, уклоняющихся от призыва. Варшава считает, что это должна быть общеевропейская схема. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ограничит ли Польша льготы для военнообязанных украинцев: в МИД сделали заявление

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Министр заявил, что Украина должна сама решить и сообщить, что делать с военнообязанными мужчинами, находящимися за границей. В первую очередь решение должен принять официальный Киев.

"Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. Те, кто воюет на фронте, также имеют права человека", — прокомментировал Радослав Сикорский.

По мнению главы МИД Польши, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе избегающие призыва начнут покупать льготы по всей Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас нет однозначного ответа, будет ли государство подавать в розыск граждан Украины, незаконно находящихся за рубежом и не обновляющих свои данные. Но этот вопрос особенно острый, учитывая вступление в силу нового закона о мобилизации, который требует обновление своих учетных данных. Такое заявление в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключил возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин.




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