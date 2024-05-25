Ограничит ли Польша льготы для военнообязанных украинцев: в МИД сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Действительно рассматривается возможность ограничения льгот для украинцев за границей, уклоняющихся от призыва. Варшава считает, что это должна быть общеевропейская схема. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Министр заявил, что Украина должна сама решить и сообщить, что делать с военнообязанными мужчинами, находящимися за границей. В первую очередь решение должен принять официальный Киев.
По мнению главы МИД Польши, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе избегающие призыва начнут покупать льготы по всей Европе.
Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас нет однозначного ответа, будет ли государство подавать в розыск граждан Украины, незаконно находящихся за рубежом и не обновляющих свои данные. Но этот вопрос особенно острый, учитывая вступление в силу нового закона о мобилизации, который требует обновление своих учетных данных. Такое заявление в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Также издание "Комментарии" сообщало – министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключил возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!