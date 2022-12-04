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«Они закрыты и требуют модернизации»: в Польше отчитались о состоянии бомбоубежищ

В Лодзи насчитываться около 360 бомбоубежищ, однако не все они пригодны к эксплуатации

сегодня, 16:11
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Недавний инцидент с падением ракет в одном из польских городов закончился гибелью двух человек. Данная ситуация говорит лишь о том, что развязанный Россией военный конфликт в Украине может перейти и на соседние территории, в том числе в Польшу. На фоне этих событий польские власти решили провести так называемую инвентаризацию бомбоубежищ по всей стране, проверить их состояние и узнать, соответствуют ли они необходимым нормам безопасности.

«Они закрыты и требуют модернизации»: в Польше отчитались о состоянии бомбоубежищ

фото тематическое, из открытых источников

Учитывая, что самый большая опасность исходит от украинской границы, которая часто обстреливается российской армией, наиболее важно было узнать о текущем состоянии подвалов, находящихся в городах, граничащих с Украиной. Так, к примеру, в Люблине перечень всех бомбоубежищ был опубликован на официальном сайте мэрии, чтобы каждый человек, в случае опасности, мог тут же найти ближайший к себе подвал.

В польской Лодзи, в свою очередь, список бомбоубежищ засекречен, однако местные энтузиасты, которые переживают относительно начала какого-либо конфликта, добыли адреса подвалов и разместили их в интернете. Здесь важно отметить, что, согласно отчету пожарной службы, которая и занималась проверкой, большинство подвалов требуют срочной модернизации, некоторые же и вовсе закрыты или находятся под ограждением, на приватной территории.

"Модернизация бомбоубежищ, к сожалению, не может быть профинансирована с бюджета мэрии, ответственность за их техническое состояние несет управляющая компания, которая занимается благоустройством дома. Если же этот дом огражден, к примеру, высоким забором или находиться на приватной территории, в такой подвал и вовсе будет сложно попасть. Есть вопросы, которые стоит решать", — сообщают проверяющие.

Напомним, ранее мы сообщали, что поляк набросился на украинцев с деревянным колом. 



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Источник: https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,29219236,lodz-ma-384-schrony-oficjalnie-sa-tajne-ale-jednak-wiemy-gdzie.html?_ga=2.16623670.1080106409.1670159787-299088472.1667395130
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