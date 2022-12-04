«Они закрыты и требуют модернизации»: в Польше отчитались о состоянии бомбоубежищ

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Vitalii Rozkariaka
Недавний инцидент
с падением ракет в одном из польских городов закончился гибелью двух человек.
Данная ситуация говорит лишь о том, что развязанный Россией военный конфликт в
Украине может перейти и на соседние территории, в том числе в Польшу. На фоне
этих событий польские власти решили провести так называемую инвентаризацию
бомбоубежищ по всей стране, проверить их состояние и узнать, соответствуют ли
они необходимым нормам безопасности.
фото тематическое, из открытых источников
Учитывая, что
самый большая опасность исходит от украинской границы, которая часто
обстреливается российской армией, наиболее важно было узнать о текущем
состоянии подвалов, находящихся в городах, граничащих с Украиной. Так, к
примеру, в Люблине перечень всех бомбоубежищ был опубликован на официальном
сайте мэрии, чтобы каждый человек, в случае опасности, мог тут же найти
ближайший к себе подвал.
В польской Лодзи,
в свою очередь, список бомбоубежищ засекречен, однако местные энтузиасты, которые
переживают относительно начала какого-либо конфликта, добыли адреса подвалов и
разместили их в интернете. Здесь важно отметить, что, согласно отчету пожарной
службы, которая и занималась проверкой, большинство подвалов требуют срочной
модернизации, некоторые же и вовсе закрыты или находятся под ограждением, на
приватной территории.
"Модернизация
бомбоубежищ, к сожалению, не может быть профинансирована с бюджета мэрии,
ответственность за их техническое состояние несет управляющая компания, которая
занимается благоустройством дома. Если же этот дом огражден, к примеру, высоким
забором или находиться на приватной территории, в такой подвал и вовсе будет
сложно попасть. Есть вопросы, которые стоит решать", — сообщают проверяющие.
Напомним, ранее
мы сообщали, что поляк набросился на украинцев с деревянным колом.
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