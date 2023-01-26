Оружие среди белья: в польский секонд-хенд пришлось вызывать полицию

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Vitalii Rozkariaka
В популярной среди украинцев группе "Наши люди во Вроцлаве"
недавно появилась новость о том, что в одном из магазинов использованной ранее
одежды, его посетительница нашла настоящее оружие — Walther Polizeipistole
Kriminal (PPK), представляющее собой самозарядный пистолет немецкого
происхождения, выпущенный фирмой "Вальтер".
фото тематическое, из открытых источников
По имеющимся данным, опасная "находка" была обнаружена
владелицей магазина, которая в тот момент распаковывала со своими сотрудниками упаковки
с новоприбывшей одеждой. Среди "свежего" товара, помимо одежды было немало
других вещей, в том числе множество наборов постельного белья. Перебирая
простыни, женщина нащупала среди них что-то "неизвестное", явно неявляющееся
частью комплекта. Оказалось, среди новой поставки одежды был припрятан чей-то
боевой пистолет известной немецкой фирмы. По данным СМИ, его "магазин" был
заполнен боеприпасами.
Известно, что
инцидент произошел в одном из польских городов под названием Лабунь, входящем
во "владения" Люблинского воеводства. Отмечается, на место обнаружения оружия
тут же была вызвана полиция.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что мнение украинцев о поляках сильно
изменилось после начала российского вторжения в Украину. Так, согласно
результатам недавнего исследования, которое провела польская компания, почти
90% украинцев хорошо относятся к гражданам Польши, которые за последние 11
месяцев приютили в своих домах несколько миллионов беженцев, предоставили им
одежду, обеспечили продуктами питания и помогли найти работу без знания языка.
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