В популярной среди украинцев группе "Наши люди во Вроцлаве" недавно появилась новость о том, что в одном из магазинов использованной ранее одежды, его посетительница нашла настоящее оружие — Walther Polizeipistole Kriminal (PPK), представляющее собой самозарядный пистолет немецкого происхождения, выпущенный фирмой "Вальтер".

фото тематическое, из открытых источников

По имеющимся данным, опасная "находка" была обнаружена владелицей магазина, которая в тот момент распаковывала со своими сотрудниками упаковки с новоприбывшей одеждой. Среди "свежего" товара, помимо одежды было немало других вещей, в том числе множество наборов постельного белья. Перебирая простыни, женщина нащупала среди них что-то "неизвестное", явно неявляющееся частью комплекта. Оказалось, среди новой поставки одежды был припрятан чей-то боевой пистолет известной немецкой фирмы. По данным СМИ, его "магазин" был заполнен боеприпасами.

Известно, что инцидент произошел в одном из польских городов под названием Лабунь, входящем во "владения" Люблинского воеводства. Отмечается, на место обнаружения оружия тут же была вызвана полиция.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что мнение украинцев о поляках сильно изменилось после начала российского вторжения в Украину. Так, согласно результатам недавнего исследования, которое провела польская компания, почти 90% украинцев хорошо относятся к гражданам Польши, которые за последние 11 месяцев приютили в своих домах несколько миллионов беженцев, предоставили им одежду, обеспечили продуктами питания и помогли найти работу без знания языка.

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