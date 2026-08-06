Отношение к украинцам в Польше изменилось: что показало новое исследование

В польском информационном пространстве фиксируют снижение уровня радикальной антиукраинской риторики, однако это пока не привело к улучшению ситуации с безопасностью украинских граждан. К такому выводу пришли аналитики центра Gremi Personal, исследовавшие активность пользователей крупнейших социальных сетей.

Украинцы в Польше. Фото: из открытых источников

Согласно результатам мониторинга, в июле польскоязычный сегмент Facebook, X, TikTok, YouTube и Instagram продемонстрировал заметное сокращение публикаций, содержащих откровенно враждебные высказывания в адрес украинцев. Речь идет о сообщениях с элементами дегуманизации, этническими оскорблениями, коллективными обвинениями, призывами ограничить права украинцев или оправдать насилие против них.

Одновременно выросло число публикаций, в которых польские пользователи, общественные организации и представители власти открыто выступали против ксенофобии и осуждали нападения на украинских беженцев и мигрантов.

Однако аналитики предупреждают, что позитивные изменения в информационной среде пока не означают реального снижения угроз. Статистика польской полиции демонстрирует противоположную тенденцию.

По данным Главного управления полиции Польши, за первые шесть месяцев 2026 года украинцы направили 180 заявлений о возможных преступлениях на почве ненависти. Это более чем на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Эксперты обращают внимание, что речь идет именно о зарегистрированных обращениях, а не о судебно подтвержденных преступлениях. Тем не менее такая динамика свидетельствует: несмотря на уменьшение агрессивной риторики в интернете, уровень напряженности и риски для украинцев в польском обществе остаются высокими.

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