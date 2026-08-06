Ставлення до українців у Польщі змінилося: що показало нове дослідження

У польському інформаційному просторі фіксують зниження рівня радикальної антиукраїнської риторики, проте це поки що не призвело до покращення ситуації з безпекою українських громадян. Такого висновку дійшли аналітики центру Gremi Personal, які досліджували активність користувачів найбільших соціальних мереж.

Українці у Польщі. Фото: з відкритих джерел

Згідно з результатами моніторингу, у липні польськомовний сегмент Facebook, X, TikTok, YouTube та Instagram продемонстрував помітне скорочення публікацій, що містять відверто ворожі висловлювання на адресу українців. Йдеться про повідомлення з елементами дегуманізації, етнічними образами, колективними звинуваченнями, закликами обмежити права українців чи виправдати насильство проти них.

Одночасно зросла кількість публікацій, у яких польські користувачі, громадські організації та представники влади відкрито виступали проти ксенофобії та засуджували напади на українських біженців та мігрантів.

Проте аналітики попереджають, що позитивні зміни в інформаційному середовищі поки що не означають реального зниження загроз. Статистика польської поліції демонструє протилежну тенденцію.

За даними Головного управління поліції Польщі, за перші шість місяців 2026 року українці направили 180 заяв про можливі злочини на ґрунті ненависті. Це понад третину перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Експерти звертають увагу, що йдеться саме про зареєстровані звернення, а не про судово підтверджені злочини. Проте, така динаміка свідчить: незважаючи на зменшення агресивної риторики в інтернеті, рівень напруженості та ризики для українців у польському суспільстві залишаються високими.

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