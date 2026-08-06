В Польше вновь вспыхнул скандал вокруг Зеленского: Туска публично призвали к громкому решению

В польской политике вновь вспыхнула дискуссия вокруг президента Украины Владимира Зеленского и высшей государственной награды Польши. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий публично обратился к премьер-министру Дональду Туску с призывом подписать постановление о лишении украинского лидера ордена Белого орла.

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: сайт Офиса президента Украины

Свое заявление Богуцкий опубликовал в социальной сети X. Основная часть его сообщения была посвящена критике действий правительства в вопросах назначения судей, однако в завершение он неожиданно вернулся к истории с украинским президентом.

По словам чиновника, глава польского правительства должен проявить политическую решительность и выполнить необходимые формальности для вступления решения в силу. Богуцкий заявил, что вместо подписания документов, которые назвал формальными, Туску следует поставить подпись под постановлением президента Польши.

Речь идет о решении президента Кароля Навроцкого, который ранее объявил о намерении лишить Владимира Зеленского высшей польской награды. Однако, как отмечают польские СМИ, дальнейшее развитие ситуации оказалось неожиданным.

По имеющейся информации, украинский президент самостоятельно вернул орден Белого орла еще до завершения всей предусмотренной процедуры. Именно поэтому постановление так и не было окончательно оформлено.

Несмотря на это, представители президентской администрации продолжают поднимать тему публично, что свидетельствует о сохранении политической напряженности вокруг украинско-польских отношений. Очередное заявление Богуцкого уже вызвало широкий резонанс в польском информационном пространстве и вновь привлекло внимание к одной из самых громких дипломатических историй последних месяцев.

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