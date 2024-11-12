Ожидается серьезная дискуссия по Украине: глава МИД Польши выдал анонс

На ближайшем Совете ЕС по иностранным делам состоится дискуссия, которая будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский подчеркнул, что "сейчас в Украине, в нашей части мира, происходит история".

Он также отметил, что на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел состоится очень серьезная дискуссия.

"То, что мы сделаем или не сделаем на этом Совете иностранных дел, может определить будущее доверие к ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока", – сказал глава польской дипломатии.

Топ-диплот Польши подчеркнул, что Европа несет ответственность за своих граждан, соседей и будущие поколения.

"Она обязана приложить все усилия для достижения справедливого соглашения, поддерживать принципы международного права, восстановить это табу, что в Европе границы не могут быть изменены силой", – сказал Сикорский.

"Если эти принципы перестанут применяться в результате наших действий или бездействия, нас ждет темное будущее", – добавил Сикориский.

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