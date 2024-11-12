Ожидается серьезная дискуссия по Украине: глава МИД Польши выдал анонс

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Кравцев Сергей
На ближайшем Совете ЕС по иностранным делам состоится дискуссия, которая будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.
Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Радослав Сикорский подчеркнул, что "сейчас в Украине, в нашей части мира, происходит история".
Он также отметил, что на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел состоится очень серьезная дискуссия.
Топ-диплот Польши подчеркнул, что Европа несет ответственность за своих граждан, соседей и будущие поколения.
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Также издание "Комментарии" сообщало – теперь это самый вероятный сценарий: Боррель рассказал, что ждет Европу после инаугурации Трампа.
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