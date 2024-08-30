Ожидания Украины оправданы не будут: в Польше сделали резонансное заявление

Польша не планирует ни сбивать российские беспилотники и ракеты над территорией Украины, ни проводить тренировки украинских военных в Украине, заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский, сообщает издание wiadomosci.

Польша и Украина

В частности, Залевский подчеркнул, что польские власти "не рассматривают такую возможность ни в одном формате", и не будут отвечать на определенные ожидания Украины.

"Радикальное усиление Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не нуждается в такой поддержке со стороны польских ВВС, — отметил он, подчеркнув, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

Кроме того, заместитель министра обороны исключил возможность подготовки польской стороной украинских военных на территории Украины. Основными причинами такого решения названа высокая стоимость этого процесса, а также необходимость дополнительного времени и организации.

Залевский заявил, что Польша поддерживает продолжение обучения украинских военных на территории ЕС, но не планирует проводить его в своей стране.

"Это, по нашему мнению, наиболее эффективное решение, и мы не ожидаем никаких изменений в этом вопросе", – сказал он. По его словам, он предполагает, что есть страны, которые будут тренировать украинских солдат в Украине на основе двустороннего соглашения, но "Польша не одна из них".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского о дополнительной помощи, в том числе в сбитии российских ракет над Украиной. По словам Косиняк-Камиша, такое решение следует принимать с учетом безопасности Польши.



