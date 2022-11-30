Парашют не открылся: польский полицейский упал с высоты четырех километров

В польском городе Лодзь произошло настоящее чудо – врачам удалось вытащить "с того света" полицейского, у которого во время прыжка не открылся парашют. Петр Чубак, а именно так зовут пострадавшего, упал с высоты четырех тысяч метров. По количестве и названиях его травм, шутят врачи, можно было бы изучать медицинскую энциклопедию, однако высшие силы, наверное, уготовали для мужчины другой конец, "разрешив ему пережить то, чего он не имел права пережить".

Петр Чубак, из открытых источников

Несчастный случай произошел в населенном пункте Коперник, именно оттуда Чубака привезли в больницу Лодзи. Врачи, которые принимали больного были шокированы тем, что его смогли доставить к ним еще живым. На консилиуме докторов было решено незамедлительно ввести пациента в медикаментозную кому, ведь только так можно было поддерживать жизнеспособность организма мужчины и параллельно проводить различные исследования поврежденных органов и различные анализы.

После нескольких месяцев лечения Чубак пришел в создания, смог разговаривать и ходить. Эта чудо-история не могла не привлечь внимания прессы. Изданию Wyborcza Чубак рассказал, что сейчас его в городе называют "робокопом", в честь главного героя одноименного фильма, который также, как и он был "несокрушим".

"Я более 20-ти лет профессионально занимаюсь прыжками с парашютом. В этот раз это был коллективный прыжок. Помню, что мы должны были сделать в воздухе фигуру из ромба, однако у одного из участников – парня из Румынии, не вовремя раскрылся парашют, в котором мы оба и запутались. Парень, к сожалению, скончался на месте. Я же чудом выжил. Очевидцы мне рассказывали, что даже упав на землю, я продолжал быть в создании, это невероятно", — рассказывает Чубак.

Полицейский напоследок признался, что это был его последний прыжок, ведь еще одного шанса на жизнь он может и не получить.

Напомним, ранее мы сообщали, что убийце главного коммуниста ЮАР не одобрили депортацию в Польшу.

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