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Парень ограбил банк игрушечным пистолетом

С помощью игрушечного пистолета юноша сумел ограбить банк в Польше. Однако впоследствии его схватила полиция.

сегодня, 16:20
Автор:
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Slava Kot
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19-летний парень ограбил в польском городе Зомбки банк использовав для этого игрушечный пистолет, который должен был имитировать огнестрельное оружие. По прошествии нескольких дней поисков юношу арестовала полиция и отправила под арест.

Парень ограбил банк игрушечным пистолетом

В Польше парень ограбил банк игрушечным оружием. Фото иллюстративное

17 апреля в городе Зомбки 19-летний юноша вошел в банк с игрушечным пистолетом. Парень угрожал имитацией огнестрельного оружия кассирше и требовал у нее денег. Работница на кассе банка передала преступнику 30 тыс. злотых (около 290 тыс. гривен), после чего парень сбежал с места происшествия.

"Молодой мужчина, используя предмет, похожий на огнестрельное оружие, требовал от работников отдать наличные. Одна из кассирок достала банкноты из сейфа и положила их на стол. Злоумышленник забрал деньги на сумму почти 30 тыс. злотых и скрылся из заведения", — говорится в сообщении полиции.

Польская полиция отреагировала на инцидент, установила подозреваемого, а затем задержала его в семейном доме. На основании собранных улик ему предъявлено обвинение в совершении грабежа с использованием опасного предмета.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за совершение такого преступления от 3 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде временного ареста на три месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о польском генерале, призвавшем заменить границу с Россией и Беларусью. По его словам, это позволит предотвратить войну против РФ.

Также "Комментарии" писали об американской звезде, которую ограбили в России. По его словам, российский милиционер пригрозил ему тюрьмой и требовал у него денег.




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Источник: https://www.fakt.pl/wydarzenia/napad-na-bank-w-zabkach-19-latek-udawal-ze-ma-bron/h9qzqvy
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