Парень ограбил банк игрушечным пистолетом

19-летний парень ограбил в польском городе Зомбки банк использовав для этого игрушечный пистолет, который должен был имитировать огнестрельное оружие. По прошествии нескольких дней поисков юношу арестовала полиция и отправила под арест.



В Польше парень ограбил банк игрушечным оружием. Фото иллюстративное

17 апреля в городе Зомбки 19-летний юноша вошел в банк с игрушечным пистолетом. Парень угрожал имитацией огнестрельного оружия кассирше и требовал у нее денег. Работница на кассе банка передала преступнику 30 тыс. злотых (около 290 тыс. гривен), после чего парень сбежал с места происшествия.

"Молодой мужчина, используя предмет, похожий на огнестрельное оружие, требовал от работников отдать наличные. Одна из кассирок достала банкноты из сейфа и положила их на стол. Злоумышленник забрал деньги на сумму почти 30 тыс. злотых и скрылся из заведения", — говорится в сообщении полиции.

Польская полиция отреагировала на инцидент, установила подозреваемого, а затем задержала его в семейном доме. На основании собранных улик ему предъявлено обвинение в совершении грабежа с использованием опасного предмета.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за совершение такого преступления от 3 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде временного ареста на три месяца.

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