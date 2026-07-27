Украинскую пару избили в Польше: стали известны новые шокирующие детали

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Slava Kot
В Польше стали известны новые подробности нападения на украинскую чету во Вроцлаве. Мать пострадавшей Анастасии, уроженка Украины Карина Китцай, рассказала, что конфликт начался из-за замечаний по поводу очереди в магазине, после чего ситуация быстро переросла в жестокое избиение.
Нападение на украинцев в Польше. Фото из открытых источников
Карина Китцай в комментарии ТСН рассказала новые детали нападения на граждан Украины в Польше. По словам женщины, ее дочь зашла в магазин купить кофе, когда трое мужчин начали без очереди рассчитываться за товар и употреблять алкоголь прямо в магазине.
По словам матери, после этого нападающий оскорбил девушку, назвав ее "украинским куском". Когда Анастасия вышла к автомобилю, где ждал ее жених Максим, мужчины последовали за ними и напали. Карина Китцай утверждает, что самая жестокая часть конфликта не попала на видео.
Нападение на украинцев в Польше
В результате приступа Анастасия получила рваную рану шеи и травму уха. Врачам пришлось накладывать швы. У Максима зафиксировали травмы головы и значительные отеки, в результате чего он будет проходить дополнительное медицинское обследование.
Женщина также сообщила, что семья планирует добиваться наказания виновных через правоохранительные органы. Кроме того, Китцай заявила, что с помощью неравнодушных поляков и социальных сетей уже удалось установить вероятных нападающих. По ее словам, один из мужчин мог недавно освободиться из мест лишения свободы после отбывания наказания за тяжкое преступление.