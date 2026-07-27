Украинскую пару избили в Польше: стали известны новые шокирующие детали

В Польше стали известны новые подробности нападения на украинскую чету во Вроцлаве. Мать пострадавшей Анастасии, уроженка Украины Карина Китцай, рассказала, что конфликт начался из-за замечаний по поводу очереди в магазине, после чего ситуация быстро переросла в жестокое избиение.

Нападение на украинцев в Польше. Фото из открытых источников

Карина Китцай в комментарии ТСН рассказала новые детали нападения на граждан Украины в Польше. По словам женщины, ее дочь зашла в магазин купить кофе, когда трое мужчин начали без очереди рассчитываться за товар и употреблять алкоголь прямо в магазине.

"Мужчины ходили по магазину, взяли пиво, открыли его, распивали, а затем захотели без очереди рассчитаться за товар. Настя сделала замечание, сказала на польском: "Простите, но здесь есть очередь". Сразу после этого один из тех мужчин спросил: "Ты украинка?" Она ответила, что неважно, кем она является, а очередь существует для всех", — рассказала Китцай.

По словам матери, после этого нападающий оскорбил девушку, назвав ее "украинским куском". Когда Анастасия вышла к автомобилю, где ждал ее жених Максим, мужчины последовали за ними и напали. Карина Китцай утверждает, что самая жестокая часть конфликта не попала на видео.

Нападение на украинцев в Польше

"Эту часть драки никто не снял. Те мужчины дерзко налетели, начали избивать Максима и мою Настю. Дочь принялась громко кричать. На мгновение нападавшие отошли, но через мгновение снова налетели. В руках у одного из них, по словам дочери, был нож или кастет. Били так, что мой ребенок даже не разобрал, что это был за предмет", — сказала женщина.

В результате приступа Анастасия получила рваную рану шеи и травму уха. Врачам пришлось накладывать швы. У Максима зафиксировали травмы головы и значительные отеки, в результате чего он будет проходить дополнительное медицинское обследование.

Женщина также сообщила, что семья планирует добиваться наказания виновных через правоохранительные органы. Кроме того, Китцай заявила, что с помощью неравнодушных поляков и социальных сетей уже удалось установить вероятных нападающих. По ее словам, один из мужчин мог недавно освободиться из мест лишения свободы после отбывания наказания за тяжкое преступление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Вроцлаве банда из 10 человек жестоко избила 19-летнего юношу из-за украинского языка.