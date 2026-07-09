У Вроцлаві банда з 10 людей жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову

У польському Вроцлаві поліція розслідує напад на 19-річного юнака, який стався після того, як він розмовляв українською мовою телефоном зі своєю матір'ю. Молодий чоловік отримав серйозні травми, а його родина закликає свідків інциденту допомогти встановити нападників.

У Вроцлаві побили хлопця через українську мову. Фото: radiowroclaw

За інформацією місцевих ЗМІ, напад стався 4 липня близько 20:00 на острові Слодова — популярному місці відпочинку у Вроцлаві. За словами постраждалого Володимира, він перебував там із друзями та дівчиною. Після телефонної розмови українською до нього підійшов незнайомий хлопець і вимагав віддати електронну сигарету.

Коли юнак відмовився, нападник покликав інших. За словами потерпілого, його оточила група приблизно з десяти однолітків, після чого вони повалили його на землю та почали бити руками й ногами.

"Потім вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, я не міг захиститися, бо моя сорочка була наполовину знята, а вони закрили мені обличчя, щоб я нічого не бачив. Вони вдарили мене ногами, і мені зламали носа, дві носові кістки, а також зігнули задню частину хряща. Мій ніс був мокрий, я був весь у крові, моя сорочка була порвана", — стверджує Володимир.

Друзі 19-річного юнака викликали поліцію та парамедиків на місце події. Зловмисники втекли, почувши сирени служб екстреної допомоги, що прибули.

"А пізніше, після всього цього, коли приїхала поліція та припинила інцидент, я почув, і мої друзі почули, що вони там сміялися, після того, як пішли від мене, що побили українця", — додав юнак.

Спочатку інцидент був кваліфікований як бійка, однак після медичного обстеження, яке підтвердило травми середньої тяжкості, родина хлопця офіційно звернулася до поліції із заявою про напад. Речниця поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила, що правоохоронці розпочали розслідування після отримання відповідного повідомлення.





Батько потерпілого заявив, що не може зрозуміти причини такої жорстокої агресії через мову спілкування. Він закликав усіх очевидців інциденту звернутися до поліції та допомогти встановити осіб, причетних до нападу.

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