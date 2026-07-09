logo_ukra

BTC/USD

62584

ETH/USD

1740.84

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща У Вроцлаві банда з 10 людей жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову
commentss НОВИНИ Всі новини

У Вроцлаві банда з 10 людей жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову

У Польщі група молодиків жорстоко побила юнака після того, як почула його розмову українською мовою.

9 липня 2026, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У польському Вроцлаві поліція розслідує напад на 19-річного юнака, який стався після того, як він розмовляв українською мовою телефоном зі своєю матір'ю. Молодий чоловік отримав серйозні травми, а його родина закликає свідків інциденту допомогти встановити нападників.

У Вроцлаві банда з 10 людей жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову

У Вроцлаві побили хлопця через українську мову. Фото: radiowroclaw

За інформацією місцевих ЗМІ, напад стався 4 липня близько 20:00 на острові Слодова — популярному місці відпочинку у Вроцлаві. За словами постраждалого Володимира, він перебував там із друзями та дівчиною. Після телефонної розмови українською до нього підійшов незнайомий хлопець і вимагав віддати електронну сигарету.

Коли юнак відмовився, нападник покликав інших. За словами потерпілого, його оточила група приблизно з десяти однолітків, після чого вони повалили його на землю та почали бити руками й ногами.

"Потім вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, я не міг захиститися, бо моя сорочка була наполовину знята, а вони закрили мені обличчя, щоб я нічого не бачив. Вони вдарили мене ногами, і мені зламали носа, дві носові кістки, а також зігнули задню частину хряща. Мій ніс був мокрий, я був весь у крові, моя сорочка була порвана", — стверджує Володимир.

Друзі 19-річного юнака викликали поліцію та парамедиків на місце події. Зловмисники втекли, почувши сирени служб екстреної допомоги, що прибули.

"А пізніше, після всього цього, коли приїхала поліція та припинила інцидент, я почув, і мої друзі почули, що вони там сміялися, після того, як пішли від мене, що побили українця", — додав юнак.

Спочатку інцидент був кваліфікований як бійка, однак після медичного обстеження, яке підтвердило травми середньої тяжкості, родина хлопця офіційно звернулася до поліції із заявою про напад. Речниця поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила, що правоохоронці розпочали розслідування після отримання відповідного повідомлення.

У Вроцлаві банда з 10 людей жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову - фото 2

У Вроцлаві банда з 10 людей жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову - фото 2

Батько потерпілого заявив, що не може зрозуміти причини такої жорстокої агресії через мову спілкування. Він закликав усіх очевидців інциденту звернутися до поліції та допомогти встановити осіб, причетних до нападу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі побили активістку, яка заступилася за українку в автобусі.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі закликали Буданова "стати на коліна" після ультиматумів Варшави.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/162118/Brutalne-pobicie-na-Wyspie-Slodowej-Banda-rowiesnikow-zaatakowala-19-latka-za-rozmowe-po-ukrainsku
Теги:

Новини

Всі новини