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Українську пару побили в Польщі: стали відомі нові шокуючі деталі

У Польщі напали на українську пару через зауваження в магазині. Чоловіка та жінку жорстоко побили

27 липня 2026, 14:52
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Slava Kot

У Польщі стали відомі нові подробиці нападу на українську пару у Вроцлаві. Мати постраждалої Анастасії, уродженка України Каріна Кітцай, розповіла, що конфлікт почався через зауваження щодо черги в магазині, після чого ситуація швидко переросла у жорстоке побиття.

Українську пару побили в Польщі: стали відомі нові шокуючі деталі

Напад на українців у Польщі. Фото з відкритих джерел

Каріна Кітцай у коментарі ТСН розповіла нові деталі нападу на громадян України у Польщі. За словами жінки, її донька зайшла до крамниці купити каву, коли троє чоловіків почали без черги розраховуватися за товар та вживати алкоголь просто в магазині. 

"Чоловіки ходили по магазину, взяли пиво, відкрили його, розпивали, а потім захотіли без черги розрахуватись за товар. Настя зробила зауваження, сказала польською: "Перепрошую, але тут є черга". Одразу після цього один з тих чоловіків запитав: "Ти українка?". Вона відповіла, що не має значення, ким вона є, а черга існує для всіх", — розповіла Кітцай.

За словами матері, після цього нападник образив дівчину, назвавши її "українською шматою". Коли Анастасія вийшла до автомобіля, де чекав її наречений Максим, чоловіки пішли за ними та напали. Каріна Кітцай стверджує, що найжорстокіша частина конфлікту не потрапила на відео. 

Українську пару побили в Польщі: стали відомі нові шокуючі деталі - фото 2

Напад на українців у Польщі

"Цю частину бійки ніхто не зафільмував. Ті чоловіки зухвало налетіли, почали бити Максима та мою Настю. Донька почала голосно кричати. На якусь мить нападники відійшли, але за мить знов налетіли. В руках в одного з них, за словами доньки, був ніж чи кастет. Били так, що моя дитина навіть не розібрала, що то був за предмет", — сказала жінка.

У результаті нападу Анастасія отримала рвану рану шиї та травму вуха. Лікарям довелося накладати шви. У Максима зафіксували травми голови та значні набряки, через що він проходитиме додаткове медичне обстеження.

Жінка також повідомила, що сім'я планує домагатися покарання винних через правоохоронні органи. Крім того, Кітцай заявила, що за допомогою небайдужих поляків та соціальних мереж вже вдалося встановити ймовірних нападників. За її словами, один із чоловіків міг нещодавно звільнитися з місць позбавлення волі після відбування покарання за тяжкий злочин. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Вроцлаві банда з 10 людей жорстоко побила 19-річного юнака через українську мову.



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Джерело: https://tsn.ua/exclusive/ty-ukrayinka-staly-vidomi-shokuvalni-detali-napadu-na-hromadian-ukrayiny-u-polshchi-3136403.html
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